Tragedia w Lizbonie. 15 osób zginęło w katastrofie jednej ze słynnych kolejek-wind

Relacje telewizyjne i filmy świadków pokazują kompletnie roztrzaskany wagon kolejki. „Uderzył w budynek z ogromną siłą i rozpadł się jak karton” – relacjonuje portugalskim mediom jeden ze świadków. Historyczny wagon kolejki z drewnianymi ławkami dla pasażerów może pomieścić około 40 osób.



W wyniku uderzenia zginęło 15 osób, a 19 zostało rannych. Wśród pasażerów byli zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Nie podano jednak ani liczby turystów, ani ich narodowości.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Jedna z wersji mówi o pęknięciu liny ciągnącej pojazd. Sprawą zajmuje się prokuratura i państwowa komisja ds. badania wypadków kolejowych.

Na miejsce katastrofy przyjechał prezydent miasta i prezydent kraju. Zarządzono na jutro dzień żałoby narodowej. To prawdopodobnie najgroźniejszy wypadek w historii wind w Lizbonie.