Reklama

Tragedia w Lizbonie. 15 osób zginęło w katastrofie jednej ze słynnych kolejek-wind

Jeden z wagonów słynnej kolejki terenowo-linowej, zwanej tutaj windą (elevador), Elevador da Gloria, w późnych godzinach popołudniowych wypadł z szyn, zjechał w sposób niekontrolowany stromą ulicą i uderzył z impetem w dom.

Publikacja: 03.09.2025 23:45

Kolejka Gloria kursowała między dzielnicą Baixa a wyżej położoną dzielnicą Bairro Alto

Kolejka Gloria kursowała między dzielnicą Baixa a wyżej położoną dzielnicą Bairro Alto

Foto: REUTERS/Pedro Rocha

Filip Frydrykiewicz

Relacje telewizyjne i filmy świadków pokazują kompletnie roztrzaskany wagon kolejki. „Uderzył w budynek z ogromną siłą i rozpadł się jak karton” – relacjonuje portugalskim mediom jeden ze świadków.  Historyczny wagon kolejki z drewnianymi ławkami dla pasażerów może pomieścić około 40 osób.

Czytaj więcej

Portugalska turystyka bije rekordy. Daje pracę i utrzymanie
Popularne Trendy
Portugalska turystyka bije rekordy. Daje pracę i utrzymanie

W wyniku uderzenia zginęło 15 osób, a 19 zostało rannych. Wśród pasażerów byli zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Nie podano jednak ani liczby turystów, ani ich narodowości. 

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Jedna z wersji mówi o pęknięciu liny ciągnącej pojazd. Sprawą zajmuje się prokuratura i państwowa komisja ds. badania wypadków kolejowych.

Na miejsce katastrofy przyjechał prezydent miasta i prezydent kraju. Zarządzono na jutro dzień żałoby narodowej. To prawdopodobnie najgroźniejszy wypadek w historii wind w Lizbonie.

Reklama
Reklama

Słynne lizbońskie windy i tramwaje

Elevadorów jest w Lizbonie kilka. Od końca XIX wieku łączą dolne części miasta z tymi położonymi wyżej.  Elevador da Gloria kursuje od 1885 roku między placem dos Restauradores w eleganckiej dzielnicy Baixa, a wyżej usytuowanym punktem widokowym Miradouro de San Pedro de Alcântara w dzielnicy Bairro Alto. Ta ostatnia znana jest z licznych klubów, restauracji i barów tętniących życiem do późnej nocy. 

Czytaj więcej

Lotnisko leżące blisko centrum Lizbony jest już za ciasne, przewija się przez nie ponad 35 milionów
Lotniska
Lizbona: Nowe lotnisko zamiast poligonu. Stare pójdzie pod kilof

Lizbońskie kolejki lub windy, a także tramwaj linii 28, którego trasa przecina miasto i mija niezwykle malownicze miejsca portugalskiej stolicy, przeciskając się wąskimi, często krętymi i stromymi ulicami, są ogromną atrakcją turystyczną. Przejażdżka przynajmniej jednym z tych pojazdów, należących do miejskiego systemu transportu, jest żelaznym punktem każdej wycieczki. 

Kolejki lizbońskie były systematycznie konserwowane i kontrolowane

Jak relacjonuje Reuters, Carris, firma zarządzająca lizbońskimi tramwajami i kolejkami linowo-terenowymi, zamierza wszcząć własne dochodzenie w sprawie wypadku. Firma twierdzi, że regularnie konserwowała pojazdy i mechanizmy je napędzające co cztery lata. Ostatnio w 2022 roku. Konserwacja tymczasowa została przeprowadzona w zeszłym roku, a także miały miejsce regularne, miesięczne i cotygodniowe kontrole.

Zgodnie z informacjami firmy, wszystko zostało wykonane zgodnie z procedurami. Jednak jeden ze związków zawodowych reprezentujących pracowników Carris wyraził obawy, że nie przeprowadzono wystarczającej liczby prac konserwacyjnych. Carris temu zaprzecza - donosi agencja.

Czytaj więcej

Oblegane przez turystów miasto podnosi opłatę turystyczną. Będzie dwa razy drożej
Zanim Wyjedziesz
Oblegane przez turystów miasto podnosi opłatę turystyczną. Będzie dwa razy drożej
Reklama
Reklama


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Portugalia Lizbona Transport Transport Miejski Turystyka Komunikacja miejska Katastrofy

Relacje telewizyjne i filmy świadków pokazują kompletnie roztrzaskany wagon kolejki. „Uderzył w budynek z ogromną siłą i rozpadł się jak karton” – relacjonuje portugalskim mediom jeden ze świadków.  Historyczny wagon kolejki z drewnianymi ławkami dla pasażerów może pomieścić około 40 osób.

W wyniku uderzenia zginęło 15 osób, a 19 zostało rannych. Wśród pasażerów byli zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Nie podano jednak ani liczby turystów, ani ich narodowości. 

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Turysta nie powinien przebywać w miejscu publicznym bez paszportu
Zanim Wyjedziesz
Turyści na Bali na celowniku władz. Kontrole na plaży, na ulicy, w sklepie
Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty
Zanim Wyjedziesz
Podlaskie Bony Turystyczne na jesień i zimę zniknęły w dwie minuty
Berlin ma wiele otwartych terenów z zielenią i wodą, z czego chętnie korzystają latem mieszkańcy i t
Zanim Wyjedziesz
Berlin: Protesty przeciw turystom? To nie u nas. Dajemy gościom zabawę, zieleń i historię
Rusza kolejna tura Podlaskiego Bonu Turystycznego. Będzie kontynuacja programu
Zanim Wyjedziesz
Rusza kolejna tura Podlaskiego Bonu Turystycznego. Będzie kontynuacja programu
Reklama
Reklama
e-Wydanie