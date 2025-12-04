Reklama

Polska umacnia się na turystycznej mapie Europy. Potwierdzają to świetne wyniki polskich hoteli

Według najnowszego raportu „Trends Radar” agencji doradczej Cushman & Wakefield polski sektor hotelowy wchodzi w fazę bardziej dojrzałego, zrównoważonego i odpornego wzrostu. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 18,2 miliona turystów. Liczba noclegów turystów zagranicznych przebiła poziomy sprzed pandemii, co więcej, w najbliższych latach będzie się zwiększać w tempie aż 5,3 procent rocznie.

Publikacja: 04.12.2025 16:47

Foto: PAP, Paweł Supernak

Nelly Kamińska

Jak podsumowuje raport „Trends Radar”, rok 2025 przyniósł kontynuację odbudowy popytu i bardzo dobre wyniki operacyjne polskiej branży hotelarskiej – informuje w komunikacie autor raportu, agencja doradcza Cushman & Wakefield.

W pierwszej połowie roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 18,2 miliona turystów, którzy wykupili 44,9 miliona noclegów, czyli o 8,5 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.

Segment zagraniczny nie tylko wrócił do formy, ale przebił poziomy z 2019 roku – liczba noclegów udzielonych turystom spoza Polski sięgnęła 3,8 miliona.

Wskaźnik obłożenia hoteli do sierpnia 2025 roku wyniósł około 70 procent, a kluczowe wskaźniki finansowe – ADR i RevPAR – wzrosły o 5-7 procent rok do roku, przekraczając poziomy z 2019 roku. Już od dwóch lat to właśnie ADR, czyli średnia stawka dzienna, pozostaje głównym motorem wzrostu przy stabilizującym się obłożeniu.

– Polski rynek hotelowy nadal odnotowuje bardzo dobre wyniki – poziomy RevPAR w głównych miejscach w kraju wyraźnie przekraczają wartości z 2019 roku. Z kolei po stronie transakcyjnej obserwujemy zmniejszającą się różnicę między oczekiwaniami kupujących i sprzedających, co powinno dodatkowo pobudzić aktywność rynkową. Rosnące zaangażowanie finansowe ze strony lokalnych i regionalnych banków również pozytywnie wpływa na perspektywy inwestycyjne i tworzy sprzyjające warunki dla dalszego zainteresowania inwestorów – komentuje Nicolas Horky z Cushman & Wakefield, cytowany w komunikacie.

Według prognoz w latach 2025-2029 liczba noclegów gości krajowych w hotelach będzie rosła średniorocznie (CAGR) o 2,4 procent, natomiast liczba noclegów turystów zagranicznych będzie się zwiększać aż o 5,3 procent rocznie, co potwierdza rosnącą pozycję Polski na europejskiej mapie turystycznej.

Warszawa – dynamiczne centrum turystyki miejskiej

Warszawa niezmiennie pozostaje liderem rynku hotelowego w Polsce. Na Mazowszu działa ponad 240 hoteli, z czego aż 40 procent w stolicy. Co istotne, to tutaj skoncentrowana jest niemal cała oferta najwyższej klasy, czyli 15 z 16 pięciogwiazdkowych obiektów w regionie. Choć największą popularnością wśród odwiedzających cieszą się hotele czterogwiazdkowe, to segment luksusowy odpowiada już za niemal połowę wszystkich rezerwacji gości zagranicznych.

Rok 2024 przyniósł wyraźne ożywienie turystyczne – Warszawę odwiedziło ponad 12,2 miliona gości, czyli o 10 procent więcej niż rok wcześniej. Z warszawskiej bazy noclegowej skorzystało ponad 5 milionów turystów, wykupując ponad 8 milionów noclegów, przy czym liczba udzielonych noclegów wzrosła o 7,5 procent.

Turyści krajowi stanowili 68 procent ogółu gości, natomiast 32 procent przyjechało z zagranicy, najwięcej z Ukrainy (15,6 procent), Stanów Zjednoczonych (12,3 procent), Niemiec (8,7 procent) i Wielkiej Brytanii (7,9 procent). Krótkie wyjazdy wypoczynkowe stanowiły ponad połowę wszystkich wizyt, ale znaczący udział miały również podróże służbowe (31 procent) i wizyty rodzinno-towarzyskie (15 procent).

Silny wzrost ruchu turystycznego ma bezpośrednie przełożenie na handel , zwłaszcza w centralnych dzielnicach miasta. Szacuje się, że turyści zagraniczni odpowiadają już za 22–25 procent całkowitego obrotu detalicznego w śródmieściu Warszawy. Najwięcej wydają na modę i akcesoria, gastronomię, dobra luksusowe i rozrywkę. To z kolei zwiększa atrakcyjność lokalizacji handlowych, zarówno dla międzynarodowych marek, jak i inwestorów.

Duża dynamika przyjazdów do stolicy wiąże się także z rosnącą aktywnością segmentu MICE. Warszawa skutecznie przyciąga gości biznesowych dzięki rozwiniętej infrastrukturze konferencyjnej, bogatej ofercie wydarzeń branżowych i coraz większej dostępności połączeń lotniczych. Niemal jedna trzecia turystów zagranicznych odwiedza miasto w celach służbowych, co podkreśla potencjał stolicy jako regionalnego hubu dla sektora spotkań i konferencji.

Istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej Warszawy na tle innych europejskich stolic jest także jakość infrastruktury miejskiej i jej ciągła modernizacja. Śródmieście, a zwłaszcza rejony wokół stacji metra Centrum i Świętokrzyska, to dziś najintensywniej uczęszczane przestrzenie piesze w Polsce – przykładem może być ulica Chmielna, którą odwiedza rocznie nawet 20 milionów osób. Miasto inwestuje w poprawę jakości przestrzeni publicznej: zmodernizowano już Plac Pięciu Rogów, Plac Trzech Krzyży i Plac Centralny, a w planach jest rewitalizacja kolejnych, między innymi Placu Teatralnego, Placu Bankowego czy Hali Gwardii.

– Warszawa nie tylko nadrabia straty z okresu pandemii – ona buduje nową jakość miejskiego doświadczenia. Inwestycje w przestrzenie publiczne, nowe projekty placemakingowe i rosnące znaczenie turystyki zakupowej to silne atuty, które będą wspierać sektor hotelowy także w kolejnych latach – mówi Michał Masztakowski z Cushman & Wakefield.

Coolcation: Bałtyk zamiast południa Europy

Jak podkreślają w swoim raporcie eksperci Cushman & Wakefield, jednym z wyraźnie widocznych trendów w sezonie letnim 2025 roku był „coolcation”, czyli świadome wybieranie chłodniejszych kierunków wakacyjnych w odpowiedzi na fale upałów w krajach południowej Europy.

– Wybrzeże Bałtyku, w tym Trójmiasto i mniejsze kurorty, odnotowało 30-procentowy wzrost liczby odwiedzających, a obłożenie hoteli powróciło do poziomów sprzed pandemii. Zjawisko to potwierdza rosnące znaczenie lokalnych kierunków wakacyjnych i zwiększone zainteresowanie nie tylko ze strony gości zagranicznych, ale też i krajowych, zwłaszcza rodzin i podróżujących z dziećmi – mówi Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Perspektywy inwestycyjne: kapitał wraca do hoteli

W pierwszej połowie 2025 roku wolumen transakcyjny w segmencie hotelowym wyniósł około 80 milionów euro, czyli dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie 2024 roku. Zwiększona aktywność inwestorów świadczy o odbudowie zaufania do rynku i oczekiwaniu na kompresję stóp kapitalizacji w kolejnych kwartałach.

Silnym katalizatorem dla dalszych inwestycji będzie rozwój infrastruktury transportowej, w tym przede wszystkim budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Projekt zakładający powstanie największego lotniska przesiadkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, w połączeniu z siecią szybkich kolei, może istotnie przekształcić mapę turystyczną i hotelową Polski. Według prognoz CPK do 2035 roku port może obsługiwać nawet 40 milionów pasażerów rocznie.

– Realizacja CPK będzie miała długofalowy wpływ na rynek hotelowy, nie tylko w Warszawie, ale również w pasie centralnym kraju. To impuls do rozwoju nowych projektów hotelowych w lokalizacjach wcześniej nieoczywistych, zwiększenia inwestycji w segment business & transit oraz rozbudowy zaplecza konferencyjnego – komentuje Marcin Kocerba z Cushman & Wakefield.

Dodatkowo aż 56 nowych połączeń lotniczych uruchomionych w 2025 roku (w tym rejsy długodystansowe) oraz zapowiedź kolejnych 30 w 2026 roku budują trwałe podstawy dla rosnącego popytu turystycznego i hotelowego – zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych.

Trendy długoterminowe: bleisure, elastyczność, odpowiedzialność i hybrydyzacja

Podróżowanie w Europie wchodzi w nową erę świadomych wyborów. Raport European Travel Commission zalicza do dominujących trendów dłuższe pobyty, większe budżety i odpowiedzialne klimatycznie decyzje. Aż 81 procent Europejczyków deklaruje, że bierze pod uwagę wpływ swoich podróży na środowisko.

Hotele należą do najbardziej energochłonnych obiektów, a koszty energii stanowią jedną z najwyższych pozycji w ich strukturze wydatków. Zgodnie z indeksem ESG Deepki sektor hotelowy odnotowuje najwyższe średnie zużycie energii w porównaniu z innymi segmentami rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. W obliczu rosnących cen energii i presji związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym coraz więcej hoteli poszukuje sposobów na ograniczenie zużycia energii i emisji.

Dodatkowym wyzwaniem jest duże zużycie wody, które stanowi istotny koszt operacyjny i problem środowiskowy, szczególnie w kontekście rosnącego ryzyka występowania suszy w wielu regionach Europy. Badania opublikowane w Tourism Management mówią, że w europejskiej branży hotelarskiej zużycie wody wynosi średnio około 300 litrów na gościa na dobę, w zależności od standardu obiektu. To wartość znacząco przewyższająca przeciętne zużycie wody przez lokalnego mieszkańca, które wynosi około 144 litrów dziennie.

– Jednym z kluczowych narzędzi wspierających redukcję zużycia energii i wody oraz ograniczenie wpływu na środowisko są certyfikaty środowiskowe, takie jak BREEAM czy LEED. Branża hotelowa wykazuje trend wzrostowy w zakresie liczby certyfikacji w tych systemach, choć wciąż pozostaje daleko w tyle za segmentami logistyki czy biur. Warto podkreślić, że tylko w 2024 roku w Polsce liczba certyfikowanych obiektów hospitality wzrosła o 21 procent Co więcej, Warszawa pozostaje liderem wśród sześciu stolic Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby certyfikowanych hoteli, co potwierdza rosnące znaczenie ESG w strategiach rozwoju tego sektora – mówi Katarzyna Lipka z Cushman & Wakefield.

Kolejnym wyraźnym trendem jest bleisure, czyli łączenie podróży służbowych z wypoczynkiem. Rozwój elastycznych modeli pracy i troska firm o dobre samopoczucie pracowników sprawiają, że coraz więcej profesjonalistów decyduje się na przedłużenie delegacji o kilka dni odpoczynku. Taki model przynosi korzyści zarówno pracownikom, zwiększając ich zaangażowanie i redukując stres, jak i pracodawcom, wzmacniając ich wizerunek jako nowoczesnych i otwartych na potrzeby kadry. Dłuższe pobyty często nie generują dużych dodatkowych kosztów, co czyni ten model szczególnie atrakcyjnym z punktu widzenia firm.

Równolegle zacierają się granice między hotelarstwem a najmem mieszkaniowym. Rosnącą popularność zdobywają apartamenty serwisowane i koncepty długiego pobytu, które oferują większą przestrzeń, prywatność i możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Hotele miejskie coraz częściej odchodzą od tradycyjnego modelu zamkniętego kompleksu – współpracują z lokalnymi restauracjami, projektują przestrzenie coworkingowe i strefy społeczne, odpowiadając na potrzeby niezależnych podróżnych i obniżając koszty operacyjne. Inwestorzy odpowiadają na ten trend, rozwijając budynki typu mixed-use, które łączą funkcje hotelowe, mieszkaniowe i serwisowane.

Na polskim rynku te zmiany już są widoczne. We Wrocławiu Marriott otworzył obiekt Element by Westin – aparthotel z 115 studiami wyposażonymi w pełne kuchnie, zaprojektowany z myślą o dłuższych, niezależnych pobytach. W Warszawie Staycity Group adaptuje dawny biurowiec na aparthotel z 268 jednostkami, przestrzeniami coworkingowymi, kawiarnią, siłownią i barem – otwarcie planowane jest na koniec 2026 roku. Z kolei IHG przygotowuje się do wprowadzenia na rynek europejski marki Candlewood Suites, z planami ekspansji obejmującymi także Polskę.

– Polski rynek hotelowy wchodzi w nowy etap rozwoju – oparty na jakości, elastyczności i zrównoważonym podejściu. Wzrost popytu zagranicznego, powrót turystyki miejskiej, rosnąca rola ESG oraz zmiana modeli właścicielskich sprawiają, że sektor staje się coraz bardziej atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i gości. W najbliższych latach to właśnie współpraca, odporność i innowacyjność będą decydować o sile konkurencyjnej polskich hoteli – podsumowuje Ewa Derlatka-Chilewicz.

