Polska umacnia się na turystycznej mapie Europy. Potwierdzają to świetne wyniki polskich hoteli

Jak podsumowuje raport „Trends Radar”, rok 2025 przyniósł kontynuację odbudowy popytu i bardzo dobre wyniki operacyjne polskiej branży hotelarskiej – informuje w komunikacie autor raportu, agencja doradcza Cushman & Wakefield.

Reklama Reklama

W pierwszej połowie roku z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 18,2 miliona turystów, którzy wykupili 44,9 miliona noclegów, czyli o 8,5 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.

Segment zagraniczny nie tylko wrócił do formy, ale przebił poziomy z 2019 roku – liczba noclegów udzielonych turystom spoza Polski sięgnęła 3,8 miliona.

Wskaźnik obłożenia hoteli do sierpnia 2025 roku wyniósł około 70 procent, a kluczowe wskaźniki finansowe – ADR i RevPAR – wzrosły o 5-7 procent rok do roku, przekraczając poziomy z 2019 roku. Już od dwóch lat to właśnie ADR, czyli średnia stawka dzienna, pozostaje głównym motorem wzrostu przy stabilizującym się obłożeniu.

– Polski rynek hotelowy nadal odnotowuje bardzo dobre wyniki – poziomy RevPAR w głównych miejscach w kraju wyraźnie przekraczają wartości z 2019 roku. Z kolei po stronie transakcyjnej obserwujemy zmniejszającą się różnicę między oczekiwaniami kupujących i sprzedających, co powinno dodatkowo pobudzić aktywność rynkową. Rosnące zaangażowanie finansowe ze strony lokalnych i regionalnych banków również pozytywnie wpływa na perspektywy inwestycyjne i tworzy sprzyjające warunki dla dalszego zainteresowania inwestorów – komentuje Nicolas Horky z Cushman & Wakefield, cytowany w komunikacie.