Iran grozi atakami na miejsca turystyczne na całym świecie

Iran zagroził rozszerzeniem działań odwetowych na obiekty rekreacyjne i turystyczne na świecie. Jak podała agencja AP, rzecznik irańskich sił zbrojnych generał Abolfazl Shekarchi oświadczył w piątek w irańskiej telewizji państwowej, że „parki, tereny rekreacyjne i destynacje turystyczne” na świecie nie będą bezpieczne dla wrogów Iranu.

Publikacja: 23.03.2026 18:35

Foto: EFE, Alonso Cupul

Andrzej Pawluszek

Wypowiedź padła w warunkach narastającej eskalacji militarnej w regionie. Portal „The Times of Israel” ocenił, że słowa Shekarchiego wznowiły obawy przed możliwym przeniesieniem irańskich działań odwetowych poza Bliski Wschód. 

Iran i wspierany przez niego Hezbollah były w przeszłości łączone z atakami na cele cywilne poza regionem. Wśród najczęściej przywoływanych przykładów są zamach na centrum żydowskie AMIA w Buenos Aires w 1994 roku oraz atak na autobus z izraelskimi turystami w Burgas w 2012 roku. 

Alarm w Stanach Zjednoczonych

Irańskie pogróżki zbiegają się z początkiem wiosennych ferii (spring break) w USA, zauważa portal dziennika „NY Post”.

W niedzielę Departament Stanu USA wydał globalne ostrzeżenie bezpieczeństwa, zalecając Amerykanom na całym świecie zachowanie zwiększonej ostrożności. W komunikacie wskazano, że grupy wspierające Iran mogą atakować miejsca kojarzone z USA i obywatelami tego kraju na świecie.

