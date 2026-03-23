Iran grozi atakami na miejsca turystyczne na całym świecie

Wypowiedź padła w warunkach narastającej eskalacji militarnej w regionie. Portal „The Times of Israel” ocenił, że słowa Shekarchiego wznowiły obawy przed możliwym przeniesieniem irańskich działań odwetowych poza Bliski Wschód.
Iran i wspierany przez niego Hezbollah były w przeszłości łączone z atakami na cele cywilne poza regionem. Wśród najczęściej przywoływanych przykładów są zamach na centrum żydowskie AMIA w Buenos Aires w 1994 roku oraz atak na autobus z izraelskimi turystami w Burgas w 2012 roku.
Turecka turystyka nie ucierpiała z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najważniejsze kierunki turystyczne, w tym Stambuł, Antalya, Bod...
Irańskie pogróżki zbiegają się z początkiem wiosennych ferii (spring break) w USA, zauważa portal dziennika „NY Post”.
W niedzielę Departament Stanu USA wydał globalne ostrzeżenie bezpieczeństwa, zalecając Amerykanom na całym świecie zachowanie zwiększonej ostrożności. W komunikacie wskazano, że grupy wspierające Iran mogą atakować miejsca kojarzone z USA i obywatelami tego kraju na świecie.
Egipt startuje z kampanią promocyjną pokazującą, że jest miejscem bezpiecznego wypoczynku. Ministerstwo wraz z branżą publikuje codzienne relacje z...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wyspy Kanaryjskie wdrażają nową strategię rozwoju turystyki „Canarias Destino 2025–2027”, stawiając na jakość, z...
W Poznaniu powstaje Kiciokociolandia – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone bohaterce książek dla dzieci Kici Koc...
W ubiegłym roku Polska uplasowała się w szwajcarskich statystykach turystycznych na drugim miejscu pod względem...
