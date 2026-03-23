Iran grozi atakami na miejsca turystyczne na całym świecie

Wypowiedź padła w warunkach narastającej eskalacji militarnej w regionie. Portal „The Times of Israel” ocenił, że słowa Shekarchiego wznowiły obawy przed możliwym przeniesieniem irańskich działań odwetowych poza Bliski Wschód.

Iran i wspierany przez niego Hezbollah były w przeszłości łączone z atakami na cele cywilne poza regionem. Wśród najczęściej przywoływanych przykładów są zamach na centrum żydowskie AMIA w Buenos Aires w 1994 roku oraz atak na autobus z izraelskimi turystami w Burgas w 2012 roku.

Alarm w Stanach Zjednoczonych

Irańskie pogróżki zbiegają się z początkiem wiosennych ferii (spring break) w USA, zauważa portal dziennika „NY Post”.

W niedzielę Departament Stanu USA wydał globalne ostrzeżenie bezpieczeństwa, zalecając Amerykanom na całym świecie zachowanie zwiększonej ostrożności. W komunikacie wskazano, że grupy wspierające Iran mogą atakować miejsca kojarzone z USA i obywatelami tego kraju na świecie.