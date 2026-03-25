Niemcy wysadzili ostatni wyciąg narciarski na lodowcu. "Kończy się pewna epoka"

Na najwyższym szczycie Niemiec kończy się historia narciarstwa lodowcowego. Z powodu topnienia lodowca Nördliche Schneeferner na Zugspitze (2962 m n.p.m) ostatni wyciąg zostanie zdemontowany. Eksperci podkreślają, że to symbol szybkich zmian klimatycznych w Alpach.

Publikacja: 25.03.2026 06:00

Z powodu braku śniegu wyciąg narciarski przestał być potrzebny

Foto: PAP/EPA, ANNA SZILAGYI

Marzena Buczkowska-German

Na Zugspitze dobiega końca era narciarstwa lodowcowego. Trwa demontaż ostatniego wyciągu narciarskiego funkcjonującego na niemieckim lodowcu, Plattformlift, na Nördliche Schneeferner – pisze tygodnik „Der Spiegel”. Decyzja zapadła po dwóch sezonach, w których jazda na nartach nie była już możliwa ze względów bezpieczeństwa co z kolei było spowodowane topnieniem lodowca.

Demontaż instalacji rozpoczął się tuż przed Światowym Dniem Lodowców (21 marca). Konstrukcja została zniszczona przy użyciu niewielkiego ładunku wybuchowego, który przeciął liny podtrzymujące słupy. Te ustawione są bezpośrednio na lodzie, bez trwałych fundamentów, dlatego po odcięciu lin przewróciły się albo raczej legły pokotem.

Brak lodu na lodowcu powodem zmiany charakteru trasy narciarskiej

Bezpośrednią przyczyną likwidacji wyciągu jest gwałtowne topnienie lodowca. Trasa, która kiedyś była łatwą, niebieską nartostradą, z czasem stała się wymagającym, stromym odcinkiem o charakterze czarnej trasy. Dodatkowo obniżenie powierzchni lodu sprawiło, że liny wyciągu znalazły się zbyt wysoko nad ziemią.

Jak wskazują naukowcy z Uniwersytet Nauk Stosowanych w Monachium i Bawarska Akademia Nauk, w rejonie trasy wyciągu lodowiec stracił nawet 7–8 metrów grubości. W efekcie infrastruktura przestała być stabilna i bezpieczna. Oznacza to, że Niemcy tracą jedyny ośrodek narciarski zlokalizowany na lodowcu.

Plattformlift był ostatnim z trzech wyciągów funkcjonujących w tym rejonie. Wcześniej zlikwidowano wyciąg przy Jeziorze Lodowcowym i kolej krzesełkową po południowej stronie Schneefernera, która już w 2022 roku utraciła status lodowca.

Ocieplenie klimatu powoduje znikanie lodowca

Mimo wycofania infrastruktury do jazdy na lodowcu, narciarstwo w innych częściach regionu jest możliwe. Jednak tempo zmian wywołanych ociepleniem klimatu budzi niepokój. Badania wskazują, że w latach 2023–2025 niemieckie lodowce straciły ponad jedną czwartą swojej powierzchni, a łączna utrata lodu sięgnęła około miliona metrów sześciennych.

Naukowcy przewidują, że przy obecnym tempie zmian w latach 30. XXI wieku w Niemczech może zniknąć ostatni lodowiec.

