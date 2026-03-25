Niemcy wysadzili ostatni wyciąg narciarski na lodowcu. "Kończy się pewna epoka"

Z powodu braku śniegu wyciąg narciarski przestał być potrzebny
Na Zugspitze dobiega końca era narciarstwa lodowcowego. Trwa demontaż ostatniego wyciągu narciarskiego funkcjonującego na niemieckim lodowcu, Plattformlift, na Nördliche Schneeferner – pisze tygodnik „Der Spiegel”. Decyzja zapadła po dwóch sezonach, w których jazda na nartach nie była już możliwa ze względów bezpieczeństwa co z kolei było spowodowane topnieniem lodowca.
Niewielka miejscowość narciarska zaskakuje branżę turystyczną. Saint-Colomban-des-Villardsw Sabaudii oferuje bezpłatne karnety narciarskie. Wcale n...
Demontaż instalacji rozpoczął się tuż przed Światowym Dniem Lodowców (21 marca). Konstrukcja została zniszczona przy użyciu niewielkiego ładunku wybuchowego, który przeciął liny podtrzymujące słupy. Te ustawione są bezpośrednio na lodzie, bez trwałych fundamentów, dlatego po odcięciu lin przewróciły się albo raczej legły pokotem.
Bezpośrednią przyczyną likwidacji wyciągu jest gwałtowne topnienie lodowca. Trasa, która kiedyś była łatwą, niebieską nartostradą, z czasem stała się wymagającym, stromym odcinkiem o charakterze czarnej trasy. Dodatkowo obniżenie powierzchni lodu sprawiło, że liny wyciągu znalazły się zbyt wysoko nad ziemią.
Jak wskazują naukowcy z Uniwersytet Nauk Stosowanych w Monachium i Bawarska Akademia Nauk, w rejonie trasy wyciągu lodowiec stracił nawet 7–8 metrów grubości. W efekcie infrastruktura przestała być stabilna i bezpieczna. Oznacza to, że Niemcy tracą jedyny ośrodek narciarski zlokalizowany na lodowcu.
Plattformlift był ostatnim z trzech wyciągów funkcjonujących w tym rejonie. Wcześniej zlikwidowano wyciąg przy Jeziorze Lodowcowym i kolej krzesełkową po południowej stronie Schneefernera, która już w 2022 roku utraciła status lodowca.
Jednym ze skutków globalnego ocieplenia jest brak śniegu, nawet w górskich regionach Europy. To dla ośrodków narciarskich poważny problem, właśnie...
Mimo wycofania infrastruktury do jazdy na lodowcu, narciarstwo w innych częściach regionu jest możliwe. Jednak tempo zmian wywołanych ociepleniem klimatu budzi niepokój. Badania wskazują, że w latach 2023–2025 niemieckie lodowce straciły ponad jedną czwartą swojej powierzchni, a łączna utrata lodu sięgnęła około miliona metrów sześciennych.
Naukowcy przewidują, że przy obecnym tempie zmian w latach 30. XXI wieku w Niemczech może zniknąć ostatni lodowiec.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Iran zagroził rozszerzeniem działań odwetowych na obiekty rekreacyjne i turystyczne na świecie. Rzecznik irański...
Wyspy Kanaryjskie wdrażają nową strategię rozwoju turystyki „Canarias Destino 2025–2027”, stawiając na jakość, z...
W Poznaniu powstaje Kiciokociolandia – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone bohaterce książek dla dzieci Kici Koc...
