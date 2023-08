ChatGPT namiesza w turystyce, ale klientom ułatwi życie

Prezes Grupy TUI Sebastian Ebel, podsumowując wyniki za trzeci kwartał bieżącego okresu rozliczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2022 roku, a zakończy 30 września tego roku, odniósł się także do nowych trendów kształtujących branżę. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja i ChatGPT, które jego zdaniem zmienią sposób budowania i sprzedaży pakietów turystycznych, pisze brytyjski portal branży turystycznej TTG Media.

Dla klientów rozwiązania te to spore ułatwienie, bo mogą oni teraz wpisywać w wyszukiwarkę dokładnie to, co ich interesuje - miejsce docelowe, czas trwania wyjazdu, atrakcje na miejscu, cenę i inne składowe, a wyniki pojawiają się niemal natychmiast. Prezes dostrzega możliwości zastosowania narzędzi w różnych obszarach - produktu, świadczonych usług i sprzedaży.

Czytaj więcej Popularne Trendy Rezerwowanie wycieczki w sieci to żmudna praca. Expedia policzyła, ile czasu trzeba Średnio pięciu godzin w ciągu 45 dni i przejrzenia 141 stron internetowych potrzebują turyści nim zarezerwują wyjazd. Ze zleconego przez Expedię badania wynika, że w tym procesie dużą rolę odgrywają media społecznościowe i reklama.

Na razie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy zmiany nastąpią „jutro czy w ciągu najbliższych pięciu lat”, ale prawdopodobnie będzie to szybciej niż można by się spodziewać.

W TUI nowoczesne technologie od dawna odgrywają dużą rolę, a jednym z celów jest zwiększenie liczby rezerwacji zakładanych przez aplikację - obecnie to 10 procent, strategia zakłada osiągnięcie wartości 50 procent, przy czym, po pierwsze, mowa o całej działalności koncernu, po drugie, jak zapewnia prezes, nie ma się to odbywać kosztem sieci agencyjnej, której on sam jest wielkim fanem i z którą dalej chce poprawiać stosunki biznesowe.