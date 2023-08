Rezerwowanie wycieczki w sieci to żmudna praca. Expedia policzyła, ile czasu trzeba

„Path to purchase”, czyli droga do zakupu, to najnowsze badanie Expedii przeprowadzone przez firmę Luth Research, które pokazuje, gdzie turyści szukają inspiracji, jak planują podróż i czym się przy tym kierują.

Okazuje się, że średnio spędzają ponad 5 godzin (303 minuty) przeglądając informacje związane z podróżą, a cały proces zazwyczaj rozpoczyna się na 45 dni przed wyjazdem. Planujący wyjazdy, zanim podejmą decyzję o wyjeździe, przeglądają masę informacji. Średnio na 141 stronach z treściami o podróżach.

We wczesnej fazie planowania wyszukiwanie jest bardziej rozłożone w czasie (około 2,5 odsłon dziennie), ale na kilka dni przed rezerwacją rośnie wykładniczo, by w dniu zakupu dojść do 25 odsłon. 80 procent pytanych korzysta przy tym ze stron internetowych agentów turystycznych (OTA), 61 procent z wyszukiwarek, 58 procent z mediów społecznościowych, 54 procent portali linii lotniczych, a 51 procent z metawyszukiwarek. Czterech na pięciu podróżnych odwiedza strony OTA na jakimś etapie poszukiwań, co można tłumaczyć tym, że prawdopodobnie sprawdzają ofertę biur internetowych, by się zainspirować, sprawdzić coś lub zaplanować, nawet jeśli ostatecznie dokonują rezerwacji na innej stronie internetowej.

Expedia

Badanie wykazało również, że największym źródłem inspiracji w początkowej fazie jest rodzina – 37 proc. podróżnych zainspirowało się do zaplanowania podróży po rozmowie z członkiem rodziny. Nawet przy zewnętrznych wpływach cel podróży jest często niezdecydowany na etapie inspiracji.