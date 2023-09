TUI: Obsłużyliśmy już milion klientów w tym roku

Już raz TUI Poland otarł się o granicę miliona klientów - w 2019 roku miał ich 981 tysięcy (Itaka 889 tys.). Później pandemia zniweczyła te wyniki i biura podróży musiały mozolnie odbudowywać swoją pozycję.

Milionowego klienta TUI Poland odprawił w niedzielę, 17 września. Oznacza to, że do końca roku prawdopodobnie obsłuży około 1,2 miliona turystów. Dawałoby to wzrost rok do roku rzędu 33 procent.