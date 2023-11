Jak zimowy urlop, to w ciepłych krajach. Niepewna pogoda stopuje narciarzy

W sezonie świątecznym, który w biurach podróży już się rozpoczął, bezkonkurencyjny jest jak zwykle Egipt - donosi w komunikacie prasowym sieć agencyjnych biur turystycznych Travelplanet.pl.

Reklama

Reklama

Na ten kraj przypada około połowa rezerwacji na Boże Narodzenie i Sylwestra założonych u tego multiagenta do 7 listopada. To wynik niemal dwukrotnie lepszy od zeszłorocznego (niecałe 26 procent). Wówczas jednak zimowe wakacje w Egipcie kosztowały 4500 złotych od osoby, teraz jest to średnio 3500 złotych, przy czym najtańsze oferty tygodniowego wypoczynku w Hurghadzie w wariancie najchętniej wybieranym przez polskich turystów, czyli9 przelot, hotel czterogwiazdkowy i wyżywienie all inclusive, to wydatek rzędu 2000 złotych od osoby.

Ponad 10 procent klientów Travelplanet.pl wybiera się do Turcji. Za wypoczynek w tym kraju zapłacą niespełna 2500 złotych (w 2022 roku było to prawie 3100 złotych). I znowu, to sporo drożej od najtańszych ofert w wariancie przelot, hotel czterogwiazdkowy i wyżywienie all inclusive, które kosztują już około 2000 złotych od osoby.

Dlatego klienci wolą droższy Egipt od tańszej Turcji? Bo zimą na plażowanie na Riwierze Tureckiej, inaczej niż w Egipcie, jest za zimno. Klienci cenią sobie natomiast wysoki standard wypoczynku za niską cenę, większość rezerwacji do Turcji to bowiem hotele pięciogwiazdkowe z wyżywieniem all inclusive.