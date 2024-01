Koncern turystyczny TUI potwierdza: Planujemy wyjście z londyńskiej giełdy

Grupa TUI potwierdziła, że chce opuścić londyńską Giełdę Papierów Wartościowych. Firma podaje w komunikacie prasowym, że ponad 75 procent obrotu akcjami odbywa się w Niemczech, dlatego obecność na parkiecie we Frankfurcie będzie utrzymana. Co więcej, notowania na niemieckiej giełdzie mają być podwyższone do segmentu rynku „prime standard” i włączone do indeksu spółek średniej wielkości MDAX.

Na razie to rekomendacja, którą zarząd i rada nadzorcza przedstawią na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy planowanym na 13 lutego.

TUI wyjaśnia, że część inwestorów pytała, czy obecne, podwójne notowanie jest dla spółki optymalne i czy uproszczenie tej struktury i włączenie firmy do indeksu MDAX byłoby korzystne.

W ostatnich latach struktura właścicielska akcji TUI zmieniła się znacząco – doszło do wyraźnej migracji płynności z Wielkiej Brytanii do Niemiec, około 77 procent transakcji realizowanych na akcjach odbywa się za pośrednictwem niemieckiego rejestru, a mniej niż jedna czwarta w formie brytyjskich udziałów depozytowych.