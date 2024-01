TUI funduje kursy na pilotów boeingów. Chętnych szuka wśród agentów turystycznych

Jeśli ktoś chciałby być pilotem boeinga 737, może skorzystać z oferty brytyjskiego TUI. Firma drugi już raz realizuje program szkolenia, za który nie pobiera pieniędzy - pisze tamtejszy portal branży turystycznej Travel Weekly. Jak twierdzi koncern, to szansa dla osób, które marzą, by zostać pilotem, ale nie mogą sobie pozwolić na realizację marzeń z powodów finansowych.

Szkolenie trwa 19 miesięcy, a aplikować można do 31 stycznia. Pierwsza edycja programu została uruchomiona cztery miesiące temu.

Zostań pilotem boeinga

By się do zakwalifikować trzeba spełnić kilka kryteriów, ale stosunkowo niewiele. Wśród wymagań pojawiają się wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i przywódcze, trzeba umieć zachować spokój w sytuacjach stresujących, być zdeterminowanym do ukończenia trudnego kursu i zmotywowanym, by stać się dobrze wyszkolonym pilotem. Należy również przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej z odpowiednimi wynikami z matematyki, angielskiego i nauk przyrodniczych.

W pierwszym etapie kursu uczestnicy poznają podstawy latania i odbywają pierwsze szkolenia z prowadzenia samolotu, zanim przejdą do etapu dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych.