Wzrost cen w biurach podróży przyspieszył. Podrożał nawet lider ostatnich spadków

Największa zniżka, porównując rok do roku, kolejny raz z rzędu objęła egipskie kierunki na półwyspie Synaj, a chodziło o 451 złotych. Niewiele mniej zdrożało Korfu, o 443 złote, znacząco też spadła cena Kalabrii - o 243 złote.

Autorzy raportu zadali sobie pytanie, czy dwa najważniejsze czynniki wpływające na cenę imprezy turystycznej, koszt paliwa lotniczego i kurs dolara i euro, w minionym tygodniu sprzyjały organizatorom wycieczek, czy też nie. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 3,87 zł/litr wobec 4,31 zł/litr przed rokiem, co oznaczało spadek o 10,2 procent (przed tygodniem cena była niższa o 16 procent, a przed dwoma o 16,5 procent). Z kolei złoty był w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie silniejszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych”, mianowicie o 9 procent (przed tygodniem o 8,3 procent, a przed dwoma o 7,1 procent).

W efekcie wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od minus 330 do minus 340 złotych (przed tygodniem -365 - -375, a przed przed dwoma tygodniami -315 - -325 złotych).

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z wiodących kierunków zdecydowanie najwięcej zdrożały, porównując rok do roku, Wyspy Kanaryjskie - o 212 złotych. Dużo mniej wzrosła cena wycieczek do Bułgarii – o 28 złotych. Pozostałe kierunki taniały w tym ujęciu – do Egiptu o 241 złotych, do Grecji o 42 złote, a do Turcji - o 27 złotych.