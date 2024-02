Rainbow: Mamy na następną zimę trzy egzotyczne nowości i morskie rejsy

Rejsy morskie ze zwiedzaniem i bez

Od listopada do kwietnia touroperator oferuje także rejsy statkami wycieczkowymi z popularnymi armatorami. Oferuje 16 programów dzięki którym można odwiedzić Karaiby, Bermudy, Antyle, Kajmany, Amerykę Południową i Środkową, Hawaje, Japonie, Wietnam i kraje Zatoki Perskiej.

Wyloty zaplanowano z Warszawy, a w wypadku Emiratów Arabskich dodatkowo z Krakowa.

Długość rejsów waha się od 7 do 14 dni – najdłuższy z nich obejmuje Patagonię, Falklandy i Antarktydę.

Podczas rejsu można wykupić sobie dodatkowe wycieczki, pozwalające poznać atrakcje na lądzie. „Oznacza to, że według uznania można zwiedzać lub po prostu odpoczywać na statku i korzystać z jego udogodnień – a tych jest bardzo dużo – od wysokiego standardu samych kabin, które można porównać do hotelu minimum 4*, po baseny, spa, siłownie, restauracje, bary, teatry, rewie, sklepy, warsztaty kulinarne, aktywności rozrywkowe i sportowe, ścianki wspinaczkowe czy kasyna. Oprócz tego, to oczywiście bezpieczeństwo i możliwość poznawania różnych kultur i mniej lub bardziej oczywistych miejsc w krótkim czasie. Biorąc pod uwagę powyższe, tego typu wyprawa będzie dobra zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, a także tych, którzy lubią zwiedzanie, ale niekoniecznie przemieszczanie się autokarami i noclegi w różnych hotelach na trasie zwiedzania. Rainbow będzie współpracować z najbardziej znanymi armatorami, np. Norwegian, MSC, Carnival czy Costa Cruises, co gwarantuje najwyższą jakość” - zachęca organizator.

Filipiny pierwszy raz czarterem bez postojów

Rainbow zaprasza też do odwiedzenia Filipin - pierwszy raz na polskim rynku oferuje bezpośredni lot dreamlinerem. Z tymi imprezami ruszy 20 grudnia. Wyloty na wyspę Cebu będą się odbywały z Warszawy co dwa tygodnie. Wyjazdy w listopadzie, aż do połowy grudnia, realizowane będą samolotem rejsowym.

„Oferta, oprócz znanej już wyspy Bohol i Panglao, wzbogaci się o Boracay z pięknymi plażami, bogatym życiem nocnym oraz mnóstwem barów i restauracji oraz Palawan – polecana wielbicielom nurkowania i island hoppingu, czyli zwiedzania łódkami”.