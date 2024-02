Itaka – na wakacje do Albanii będzie można polecieć bezpośrednio z Warmii i Mazur

Jak informuje lotnisko, tym samym tegoroczna siatka połączeń czarterowych warmińsko-mazurskiego portu lotniczego zwiększa się do trzech kierunków, obejmując loty do tureckiej Antalyi z Itaką i do tunezyjskiej Enfidy z Rainbowem.

Loty czarterowe do Tirany będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 roku. To drugi, po tureckiej Antalyi, kierunek tego touroperatora dostępny bezpośrednio z Warmii i Mazur.

W sezonie letnim powróci również specjalna promocja dla wszystkich klientów biur podróży wylatujących z Szyman – parking na lotnisku tylko za złotówkę – zapowiada lotnisko.

Wcześniej media branżowe informowały, że Itaka zrezygnowała ze sprzedawania lotów do egipskiego kurortu Marsa Alam na lato z lotniska w Radomiu.