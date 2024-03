Hotelarze z Majorki: Touroperatorzy ciągle są dla nas ważni

Prezes Federacji Biznesu Hotelarskiego na Majorce (FEHM) Maria Frontera przyznaje, że przychody od klientów indywidualnych, którzy rezerwują pobyty bezpośrednio lub przez agentów internetowych, są wyższe niż te z tytułu rezerwacji robionych przez biura podróży dla ich klientów. Co prawda dzięki rozwojowi nowych kanałów sprzedaży hotelarze są już mniej uzależnieni od touroperatorów niż w przeszłości, ale ci ostatni nadal są ważnymi partnerami, bo zapewniają inne korzyści - pisze portal Hosteltur.

- Organizatorzy wycieczek są bardzo potrzebni z dwóch powodów, po pierwsze zapewniają klientom transport z lotniska, po drugie pobyty przez nich zamawiane są znacznie dłuższe niż te klientów indywidualnych – tłumaczy.

Prezes odniosła się też do rosnących cen. W zeszłym roku branża pierwszy raz od czasów pandemii mogła sobie pozwolić na podniesienie stawek, w tym roku również to nastąpi, ale ich zakres musi być uzasadniony. Jeśli hotel inwestuje w swój obiekt lub jest świetnie położony, biuro łatwiej przyjmuje podwyżkę. Na uwadze zawsze trzeba mieć klienta, który może być skłonny, by zapłacić więcej, ale pod warunkiem, że dostanie coś w zamian.

Sezon turystyczny na Majorce ruszy wczesną wiosną

Odnosząc się do perspektyw na nadchodzący sezon, Frontera wskazała, że turystyka jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne, a sytuacja polityczna do łatwych nie należy. Przypomniała również, że wszyscy uczestnicy rynku muszą wspólnie pracować nad tym, by rozwijać się w zrównoważony sposób.