Jak ogłosił przewoźnik, wartość poprzedniej umowy, obowiązującej w sezonach lato 2023 i zima 2023/2024 pomiędzy tymi dwoma firmami wynosiła 164 miliony dolarów (718,3 miliona złotych). Nowa umowa opiewa więc na sumę o ponad 38 procent większą.

– TUI Poland to nasz pierwszy klient, z którym rozpoczynaliśmy działalność 14 lat temu – wspomina cytowany w komunikacie członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. -W tym roku pasażerów tego biura podróży zawieziemy na wakacje z dziewięciu polskich lotnisk najpopularniejszych wśród polskich turystów kurortów. Co ważne, wiele z kierunków obsługiwanych będzie kilka razy w tygodniu, a w szczycie sezonu letniego wybrane trasy nawet codziennie. Daje to podróżnym możliwość niestandardowego zaplanowania wakacji w odróżnieniu od zwykle oferowanych klasycznych wyjazdów na tydzień lub dwa.

Kontrakty z biurami podróży za rekordową sumę

W ramach odnowienia współpracy ze swoimi największymi partnerami na rynku polskim, Enter Air zawarł w tym roku kontrakty, których wartość przekroczyła 2 miliardy złotych. Były to, oprócz umowy z TUI, kontrakty z Coralem Travel wartości 508,9 miliona złotych, z Rainbowem na 365,6 miliona i z Itaką na 296,8 miliona złotych.