Enter Air ma zamówienie na czartery za 300 milionów złotych od Itaki

Jak zwykle w takich sytuacjach strony informują, że ostateczna suma będzie wynikać z rozliczeń między partnerami w miarę realizowanych na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Nowa umowa opiewa jednak na dużo większą sumę niż poprzednia, która obejmowała sezony lato 2023 i zima 2023/2024, bo wtedy chodziło o 56,2 miliona dolarów (248 milionów złotych).



Enter Air odnawia kontrakty z biurami podróży

– Umowa z Itaką to trzeci nasz duży kontrakt na najbliższe kwartały – mówi cytowany w komunikacie członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. - Ich wartość wynosi prawie 1,2 miliarda złotych, a jesteśmy też na dobrej drodze do podpisania kolejnej istotnej umowy.

- Jeśli chodzi o współpracę z Itaką, to zapowiada się kolejny owocny rok naszej współpracy. Z klientami tego biura podróży będziemy latać na Wyspy Zielonego Przylądka, do miejsc położonych w basenie Morza Śródziemnego aż po Oman i równikowy Zanzibar. Co istotne, duża część naszego programu to trasy całoroczne, które pozwolą na optymalne wykorzystanie samolotów.

W ramach odnowienia współpracy na kolejny sezon z najważniejszymi partnerami Enter Air podpisał w tym roku aneks do umowy czarteru z Rainbowem Tours (szacunkowa wartość 365,6 milion złotych) i z Coralem Travel Poland (508,9 miliona złotych). Oba kontrakty są dużo wyższe od poprzednich.