Majówka tańsza niż w zeszłym roku. „Klienci najchętniej biorą pięć gwiazdek”

Majówka z wylotem z Niemiec tańsza

Nic dziwnego, że w tym roku 15 procent zarezerwowanych wyjazdów obejmuje wylot z Niemiec, a z Polski (lotniska w zachodniej części kraju, w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu) - 20 procent. Z około jednej trzecie do 28 procent spadł również odsetek wylotów z Warszawy, Modlina i Radomia. - Warto pamiętać, że wyloty z Niemiec oferują też polscy touroperatorzy, zagraniczni zaś czasem planują podróże z Polski – mówi Damasiewicz.

W tym roku nie ma aż takich różnic w cenach. W najczęściej wybieranych konfiguracjach - przelot z Polski, cztery noclegi w hotelu czterogwiazdkowym - w Bułgarii (all inclusive), na Malcie lub w Hiszpanii (HB) trzeba zapłacić minimum 1500 złotych od osoby. Za tę samą sumę uda się z Niemiec jedynie polecieć na Riwierę Turecką (hotel czterogwiazdkowy, all inclusive). Podobne oferty z wylotem z Polski zaczynają się od 2000 złotych, za to są o dzień dłuższe.

„Klasyczny” siedmiodniowy wypoczynek z wylotem z Niemiec do czterogwiazdkowego hotelu w Turcji (all inclusive) to wydatek minimum 1550 złotych. Z wylotem z Polski taka majówka jest przynajmniej o 600 złotych droższa. W hotelu pięciogwiazdkowym to odpowiednio 1750 i 2350 złotych.

W Egipcie wypoczynek z wylotem z Niemiec i z Polski w hotelu pięciogwiazdkowym all inclusive to odpowiednio 2250 i 2850 złotych.

W wypadku Grecji różnice są mniejsze – to odpowiednio 2850 i 3150 złotych. Majówka w tej konfiguracji wyjdzie podobnie na Cyprze (od 4100 zł), jeśli z domu bliżej nam na niemieckie lotnisko niż do Katowic lub Krakowa lub chcemy zaoszczędzić około 500 złotych od osoby i nie wylatywać z Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Za to wyloty na Wyspy Kanaryjskie do najlepszych hoteli na tydzień z wyżywieniem all inclusive są wyraźnie tańsze z Polski niż z Niemiec, odpowiednio od 4600 zł i od 4900 złotych – wylicza Travelplanet.pl.