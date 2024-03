Rekordowy styczeń w biurach podróży. Polacy letnie wakacje kupują zimą

Pierwsza kategoria podróżnych wzrosła wobec tego samego okresu roku 2023 o 23 procent, druga o 11 procent, a trzecia zmalała o 19 procent.

Jeśli wytyczyć granicę między klientami udającymi się za granicę, a tymi krajowymi (plus bliska zagranica), to sumując dwie pierwsze kategorie otrzymamy 652 tysiące do 104 tysięcy.

Wakacje 2024 napędziły sprzedaż w biurach podróży

Na naszą prośbę Turystyczny Fundusz Gwarancyjny podsumował również sprzedaż w biurach podróży, porównując okres czterech miesięcy - od października 2023 roku do końca stycznia 2024 roku. W tym czasie touroperatorzy mieli w sprzedaży imprezy turystyczne na trzy sezony – kończący się sezon letni 2023 (trwał do połowy listopada), sezon zimowy 2023/2024 i sezon letni 2024. Można z dużym prawdopodobieństwem na podstawie tych danych można ocenić przebieg tak zwanej przedsprzedaży. Wypada ona korzystnie – cztery miesiące od października 2023 roku do stycznia 2024 roku przyniosły 15 procent wzrostu w porównaniu z okresem październik 2022 – styczeń 2023. Przy czym w czarterach wzrost wyniósł 28 procent, a w „innych środkach transportu” 19 procent. Tylko sprzedaż „kraju i bliskiej zagranicy” odnotowała spadek rok do roku o 10 procent.

Z innych danych gromadzonych przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wynika, że organizatorzy wyjazdów zasilili w styczniu konto funduszu sumą 9,3 miliona złotych z tytułu składek (średnia wyniosła 12,22 złotego). Była to też rekordowa w historii TFG wpłata za jeden miesiąc. W efekcie na koniec stycznia zgromadzona na koncie suma przekroczyła 350 milionów złotych, a dokładnie wyniosła 350,4 miliona złotych.

W styczniu przybyło 68 nowych organizatorów turystyki. 24 wykreśliło się z rejestru na własne życzenie, a 4 wykreślili marszałkowie województw na wniosek TFG lub z własnej inicjatywy. Dlatego bilans na koniec stycznia wyniósł 4831 podmioty, o 40 więcej niż na koniec grudnia, kiedy w centralnej ewidencji było zarejestrowanych 4791 firm.