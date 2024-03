TUI wykorzysta sztuczną inteligencję. Załoga się zgadza, bo nie będzie zwolnień

Sztuczna inteligencja nie zastąpi pracowników

Reiss dodaje, że sztuczna inteligencja nie ma zastępować pracowników, ale przejmować pewne czynności. Koncern zajmie się wtedy przygotowaniem ludzi do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań.

- W TUI wykorzystujemy potencjał sztucznej inteligencji w odpowiedzialny sposób, skupiając się na możliwościach, jakie daje – wyjaśnia Frank Jakobi, przewodniczący rady pracowniczej w TUI. - To właśnie dlatego w dokumencie programowym odnosimy się głównie do pracowników. Warunki zatrudnienia i pracy nie zmienią się na gorsze w wyniku zastosowania sztucznej inteligencji. Technologia ta powinna przyczyniać się do tworzenia zróżnicowanego, sprawiedliwego i niedyskryminującego środowiska pracy. W odniesieniu do kandydatów i pracowników w TUI obowiązuje zasada, że ostateczną decyzję podejmuje człowiek – dodaje.

Strony zgodziły się, że o wdrażaniu sztucznej inteligencji pracownicy będą na bieżąco informowani.

Praktykę otwartej komunikacji firma stosuje także w odniesieniu do innych elementów strategii. W przyszłości zespół doradców AI, w skład którego w takich samych proporcjach wejdą przedstawiciele firmy i pracowników, będzie monitorował postęp techniczny i związane z nim kwestie etyczne. Komisja ma też zająć się kwestią ochrony zdrowia w obliczu potencjalnego obciążenia psychicznego.