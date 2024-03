Agent turystyczny chce zatrudnić 200 osób. Poprosił o pomoc sztuczną inteligencję

Ponieważ agentowi zależało, żeby kampania była osadzona w turystycznym świecie, jako motyw wykorzystał zabytki z różnych zakątków globu. Sztuczna inteligencja posągi i budowle (Budda, Statua Wolności, Sfinks, Terakotowa Armia), które od tysięcy lat tkwią niewzruszone w tym samym miejscu, przeniosła za biurka, czyli w miejsca, w których można się ich spodziewać najmniej.

„Budda czy posąg Moai z Wysp Wielkanocnych przed komputerem to nie tylko zabawa grafiką, ale przede wszystkim metafora zasiedzenia w jednym miejscu pracy i zachęta do podjęcia działań dla wszystkich, którzy być może mają obawy związane z wprowadzeniem zmian w swoim zawodowym życiu. Kreacje sugerują, że nawet najbardziej stali w swoich przyzwyczajeniach mogą odważnie sięgać po to, co nowe i ekscytujące. Właśnie z takim przekazem Wakacje.pl starają się dotrzeć do wszystkich, którzy chcą rozwijać się zawodowo” - wyjaśnia firma w komunikacie.

- Praca w branży travel jest wyjątkowa z wielu powodów. Dla wielu osób pierwszym skojarzeniem będzie możliwość podróżowania. Jednak warto podkreślać, że turystyka to bardzo interdyscyplinarna gałąź gospodarki, w której swoje miejsce znajdą ludzi o różnych zawodach i zainteresowaniach. Jeśli dołożymy do tego możliwość współpracy w zespole mamy gotową receptę na pracę marzeń – zapewnia Piankowski.

Wakacje.pl

Jak podkreślają Wakacje.pl, ich firma ciągle się rozwija. Obecnie zatrudnia 730 pracowników, ale jeszcze rok temu miała ich 650. Teraz planuje zatrudnienie około 92 specjalistów do różnych departamentów — głównie do IT i e-commerce, ale również do marketingu, produktu, finansów i analizy biznesowej — i ponad 100 osób do sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Miejsce pracy to centrala w Gdańsku, ale również biura w Warszawie i Wrocławiu, a w wypadkach niektórych zajęć miejsce wykonywania pracy nie ma znaczenia.