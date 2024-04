Majówka - kierunek zagranica. „To przez mocną złotówkę i złą pogodę w Polsce”

Od 2600 złotych od osoby zaczynają się ceny tygodniowego wypoczynku w hotelach czterogwiazdkowych z wyżywieniem all inclusive i wylotem z Polski, do wypoczynku w hotelu pięciogwiazdkowym trzeba dołożyć co najmniej 400 złotych. W wypadku wylotu z Niemiec to odpowiednio 2000 i 2300 złotych od osoby.

Obniżenie standardu wyżywienia w Grecji do HB (śniadania i obiadokolacje) zmniejsza koszt majówki do około 2200 złotych w wypadku hoteli czterogwiazdkowych, ale jest mało opłacalne w wypadku hoteli pięciogwiazdkowych, bo to raptem niecałe 200 złotych mniej. Nie ma tu znaczenia, czy leci się z Polski, czy z Niemiec.

Tygodniowa majówka w Hiszpanii w hotelu czterogwiazdkowym z wyżywieniem HB kosztuje co najmniej 2400 złotych od osoby. Za all inclusive w tym standardzie trzeba dopłacić około 300 złotych, a za all inclusive w „pięciu gwiazdkach” trzeba zapłacić co najmniej 4500 złotych od osoby. Kupując majówkę w hotelu pięciogwiazdkowym z wyżywieniem HB można zaoszczędzić aż 1000 złotych, jeśli wylot jest z Niemiec. Jeśli z Polski, to majówka hotelu pięciogwiazdkowym w wersji HB będzie tańsza o około 500 złotych od wariantu all inclusive.

Polska nie jest konkurencyjna

Dla porównania, tygodniowa majówka w hotelach pięciogwiazdkowy w Polsce (dwa posiłki, dojazd własny) kosztuje co najmniej 2800 złotych od osoby nad Bałtykiem i od 3000 złotych w Zakopanem. Znacznie taniej jest w obiektach czterogwiazdkowych - nad morzem od 1500 złotych, a w górach od 1800 złotych.