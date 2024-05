Bahrajn, to królestwo leżące między Arabią Saudyjską a Katarem. Składa się z 33 wysp, a jego stolicą jest Manama. Kiedyś znane głównie z poławiania pereł, obecnie przyciąga uwagę jako centrum rozrywki, zwłaszcza ze względu na tor wyścigów Formuły 1 – zachwala w komunikacie prasowym touroperator.

Reklama

Czytaj więcej Biura Podróży Exim Tours z nową strategią marketingową. „Wychodzimy poza bezpieczny schemat” Badania potrzeb i emocji klientów pokazały nam, że nowy Exim Tours powinien odkrywać - nowe kierunki podróży, ciekawe i nieoczywiste wakacyjne aktywności i samą markę - mówi o nowej strategii marketingowej menedżer ds. marketingu Marcin Tobiasz.

Jak przypomina, zainaugurował on w tym roku loty do Omanu, a kilka dni później zorganizował pierwszy rejs czarterowy z Katowic do emiratu Ras al-Chajma. Później ogłosił, że ma w ofercie nowy kierunek – Polinezję Francuską. „To bez wątpienia najbardziej ekscytujący i fascynujący rok w historii działalności touroperatora” – czytamy.

- To naprawdę niesamowite, jak szybko udaje nam się wzbogacać i doskonalić naszą ofertę – przekonuje cytowany w komunikacie koordynator produktu hotelowego (hotel product coordinator) w Eximie Tours Rafał Napierała. - Codziennie widzę, że zmiany mają ogromny wpływ nie tylko na postrzeganie Eximu Tours na rynku, ale także na naszych pracowników. Bez zaangażowania naszych zespołów ten dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. Jesteśmy zgranym zespołem ludzi, których wspólną pasją są podróże, i pragniemy zarażać nią wszystkich podróżujących.