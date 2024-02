Exim Tours z nową strategią marketingową. „Wychodzimy poza bezpieczny schemat”

- Od ponad dekady obserwuję zjawisko braku różnorodności w komunikacji touroperatorów. Wszystkie biura podróży charakteryzuje podobny przekaz czy oprawa graficzna. Cała esencja ich działalności opiera się na tym samym monotonnym przekazie. Właśnie dlatego tak ważne jest wyjście poza znany i być może bezpieczny schemat. Odkryliśmy własną ścieżkę, która przełoży się na komunikację naszych przewag nad konkurencją - mówi prezes Exim Tours Marcin Małysz, cytowany w komunikacie.

- Jak zaprosić większą liczbę Polaków do wyboru naszego biura podróży? Odpowiedź na to pytanie przewodziła całemu projektowi. Mamy świadomość mocnej i bardzo stabilnej piątej pozycji na polskim rynku. Przeprowadzone badania potrzeb i emocji klientów pokazały nam, że nowy Exim Tours powinien odkrywać - nowe kierunki podróży, ciekawe i nieoczywiste wakacyjne aktywności i samą markę. Robimy to na tle charakterystycznego dla naszej marki koloru i hasła „A może by tak... zacząć odkrywać świat z Exim Tours?” - wyjaśnia menedżer ds. marketingu Marcin Tobiasz.

- Inspiracją byli ludzie, ich potrzeby, oczekiwania i emocje, ale też po prostu codzienne rozmowy. „A może by tak...” to bardzo elastyczny format - możemy tu ogrywać zarówno motywy, jakimi kierują się klienci, wybierając dany kierunek, na przykład chęć oderwania się od zimowej szarości, ale też odkrywać nieoczywiste aspekty samych wyjazdów. W lutowych odsłonach kampanii mówimy między innymi o lotach na paralotni w Turcji czy nurkowaniu na Cyprze. Każda reklama jest taką luźną podpowiedzią, jak ciekawie spędzić wolny czas - dodaje dyrektor kreatywny agencji Must Be Loud, współtwórcy kampanii, Mateusz Książek.

Exim Tours

Nową kampanię Exim Tours będzie można śledzić w internecie, w tym mediach społecznościowych touroperatora, na nośnikach DOOH w największych polskich miastach, a także w takich miejscach jak dworce, lotniska czy warszawskie metro. Pierwsza odsłona kampanii potrwa do końca marca.