Exim Tours świętował zakończenie udanego sezonu i 30 lat na polskim rynku

W Gali, która odbyła się w Renaissance Warsaw Airport Hotel wzięło udział około 200 osób - agentów turystycznych i partnerów touroperatora. Według informacji z komunikatu touroperatora, jego tegoroczne obroty wyniosły 730 milionów złotych, były więc o 24 procent większe niż przed rokiem. Liczba klientów to z kolei 230 tysięcy, czyli o 18 procent więcej.

Exim Tours dziękuje agentom i partnerom

- Ten rok jest dla nas wyjątkowy pod wieloma względami. Obchodziliśmy 30-lecie, wzmocniliśmy zespół, podwyższyliśmy gwarancję ubezpieczeniową (obecnie 85 milionów złotych - red.), kolejny rok odnotowaliśmy znaczący wzrost wyników sprzedażowych i uruchomiliśmy nową stronę exim.pl - mówi cytowany w komunikacie prezes biura podróży Marcin Małysz. - Dziękuję wszystkim naszym klientom, agentom i partnerom za zaufanie, a całemu eximowemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm przekładający się na spektakularne efekty.

- W tym roku mija moje dziesięciolecie pracy w Eximie Tours. Z dużą satysfakcją podsumowuję tę dekadę i cieszę się na to, co przed nami. A plany na najbliższe lata są równie ambitne, co fascynujące - dodaje Małysz.

Siatka połączeń czarterowych touroperatora na 2024 rok obejmuje 33 kierunki z wylotami z siedmiu miast w Polsce. Połączeń rejsowych jest zaś przeszło 200. Są to trasy z wylotami z Gdańska, Warszawy, Warszawy-Modlina, Radomia, Poznania, Berlina, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Drezna, Katowic, Rzeszowa, Krakowa, realizowane we współpracy z takimi przewoźnikami jak Emirates, Fly Dubai, LOT, Wizz i Ryanair.