Exim tours: Mieliśmy rekordowo udany letni sezon. Miliard złotych obrotu

Exim tours oferuje też na lato 270 połączeń rejsowych, na bazie których będzie tworzył tak zwane pakiety dynamiczne. Protosiewicz wymieniał atuty swojej firmy wyróżniające ją w tym segmencie: - Szybkie potwierdzanie cen, elastyczność, dopasowanie do potrzeb klientów. Jesteśmy liderem w pakietowaniu dynamicznym i w kolejnym sezonie potwierdzimy swoją pozycję.

Exim tours: Jesteśmy częścią koncernu

Podczas gali akcentowano też, że Exim tours jest częścią niemieckiego koncernu, która działa w 16 krajach, gdzie ma 130 firm pod różnymi markami, a w zeszłym roku miała 6 miliardów euro obrotów (rok wcześniej 4,9 miliarda). – Dzięki temu, że jesteśmy częścią Dertouru Group i REWE, mamy fundamenty do umacniania czołowej pozycji na rynku biur podróży w Polsce. Są w ofercie zimowej Eximu tours kierunki absolutnie pionierskie na polskim rynku, jak Polinezja Francuska i Bahrajn. Zainteresowanie nimi klientów jest dla nas potwierdzeniem słuszności naszej strategii i dowód, że możemy wyznaczać trendy rynkowe – podkreśla Małysz.

W komunikacie wydanym po gali biuro podróży przypomina też o prowadzonej przez siebie promocji – całorocznej kampanii, w tym z wykorzystaniem telewizji, nośników zewnętrznych i internetu.

Czytaj więcej Biura Podróży Nowa dyrektor w zespole Exim tours. Pokieruje sprzedażą i marketingiem W tym miesiącu stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w biurze podróży Exim tours objęła Joanna Wiśniewska. Sprzedażą usług turystycznych zajmowała się przez większość swojej kariery zawodowej.

– To przełomowy rok. Wzmacniamy markę, inwestujemy w media na dużą skalę. Byliśmy obecni w telewizji, na outdoorach, nośnikach DOOH, aby zwiększać rozpoznawalność naszej marki. Widzimy również, jak istotne jest trafianie do odbiorców różnymi kanałami komunikacji. To wyraźna tendencja wśród największych graczy na rynku turystycznym w Polsce, do których należymy. Mocno stawiamy na budowanie zasięgów w sieci i robimy to w różnorodny sposób. Nasza komunikacja jest skuteczna, naszą stronę w internecie odwiedza wielu nowych użytkowników, a do naszych doradców dzwoni coraz więcej spragnionych odpoczynku Polaków – podkreśla menedżer marketingu w Eximie Marcin Tobiasz.

"Możemy zatem spodziewać się dalszej ekspansji touroperatora – zarówno poprzez tradycyjne kanały komunikacji i sprzedaży, jak i w sieci" - czytamy w komunikacie.