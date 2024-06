Co z klientami upadającego niemieckiego biura podróży? Niektórzy jeszcze wyjadą

Bankructwo trzeciego pod względem wielkości koncernu turystycznego w Europie to kłopot nie tylko dla klientów, którzy ostatecznie powinni otrzymać wpłacone pieniądze, ale przede wszystkim za agentów. – To katastrofa. Jeszcze kilka dni temu prezes [FTI] Karl Markgraf prosił nas na dorocznej konferencji, by ufać FTI – mówi jeden z agentów należących do kooperatywy Schmetterling, cytowany przez niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

Agenci turystyczni stracą podwójnie — wizerunkowo i finansowo

Teraz agenci muszą nie tylko zmierzyć się z rozżaleniem i złością klientów, ale też z dodatkową pracą, za którą nie dostaną wynagrodzenia, czyli prowizji.

FTI od czasów pandemii stosował dwa sposoby rozliczeń – agent mógł dostać wynagrodzenie po tym, jak klient za wycieczkę zapłacił albo dopiero po jego wyjeździe. Sam decydował, który sposób woli. Teoretycznie zatem część z nich mogła już należne im pieniądze otrzymać, ale istnieje niebezpieczeństwo, że będą musieli je zwrócić. Tak twierdzi kancelaria prawna Amereller. Do takiej sytuacji dojdzie, jeśli okaże się, że w momencie wykonywania zapłaty obie strony wiedziały, że dłużnik nie jest w stanie zapłacić wszystkim swoim wierzycielom.

Do tego dochodzi problem, że część wycieczek na pewno zostanie odwołana, a to znów wywoła spór o to, kiedy agent może uznać swoją pracę za wykonaną – po zakończeniu procesu rezerwacji, czy po tym jak klient już wyjedzie?

W związku z upadłością pojawiają się jeszcze inne pytania – co z siecią franczyzową TVG, która jest spółką joint-venture RTK i FTI. Nie jest ona objęta postępowaniem upadłościowym, rynek oczekuje, że rodzina egipskich przedsiębiorców, Sawirisów, która była inwestorem w FTI, przejmie należące do spółki udziały (50 procent).

Trudny czas przyszedł też dla drobnych przedsiębiorców sprzedających wyjazdy FTI na zasadach franczyzy, bo wielu z nich sprzedaż ofert FTI przynosiła 30-40 procent obrotów.