TUI wraca na giełdę do Frankfurtu. Upadek FTI poprawił notowania touroperatora

Rosyjski oligarcha współwłaścicielem TUI

Ze struktury akcjonariuszy zaprezentowanej przez TUI wynika, że 55,6 procent akcji należy do inwestorów instytucjonalnych, 32,4 procent do inwestorów detalicznych, 10,9 procent do rosyjskiego proputinowskiego oligarchy Aleksieja Mordaszowa, a 1,1 procent do RIU Hotels.

Od momentu ogłoszenia niewypłacalności przez konkurenta TUI, biura podróży FTI, kurs akcji tego pierwszego wzrósł z 6,4 euro do 7,3 euro, później spadł o 2 procent.