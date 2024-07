Wierzyciele upadłego giganta turystycznego dostaną pieniądze. Czekali pięć lat

Urząd Lotnictwa Cywilnego - w Wielkiej Brytanii to on właśnie jest odpowiedzialny za organizowanie powrotów - musiał sprowadzić do kraju 140 tysięcy turystów, którzy w momencie ogłoszenia bankructwa znajdowali się poza granicami. Wiązało się to z kosztami, które doszły do prawie 350 milionów funtów.

Bankructwo Thomasa Cooka — są pieniądze dla niektórych kontrahentów

Obecnie syndyk dysponuje 280 milionami funtów - pieniądze pochodzą z likwidacji działalności, w tym ze sprzedaży slotów na lotniskach, inwestycji hotelowych i biur, które były własnością koncernu. Miejsca na lotniskach Gatwick i Bristol należące do Thomasa Cooka zostały sprzedane EasyJet za 36 milionów funtów, Jet2 przejął zaś miejsca na lotniskach Manchester, Birmingham i Stansted – tu kwota transakcji nie została ujawniona.

Z kolei sieć agencyjna Hays Travel odkupiła wszystkich 555 salonów Thomasa Cooka i zatrudniła ponad 420 byłych pracowników koncernu. Samą markę Thomas Cook, liczącą prawie 180 lat, przejęła chińska firma Fosun International, właściciel biura podróży Club Med.

- Mój zespół ciężko pracował, aby sfinalizować likwidację i zmaksymalizować środki, które teraz mogą zostać przekazane wierzycielom - mówi David Chapman, syndyk masy upadłości i likwidator Grupy Thomas Cook. - Zachęcam wierzycieli do wejścia na stronę poświęconą roszczeniom i sprawdzenia sytuacji, dotyczącej ich zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli ustalić, czy należy im się jakaś część środków.