Rainbow: Więcej Hiszpanii, Grecji, Tunezji i Malty na lato 2025

W systemie rezerwacyjnym touroperator umieścił już zarówno typowo plażowe kierunki, jak i wycieczki objazdowe.



Reklama

Jak czytamy w komunikacie na temat przedsprzedaży, Eubea to „nieodkryty skarb Grecji” słynący „z różnorodnych krajobrazów, bujnej przyrody, doskonałej oliwy z oliwek, serów oraz miodu”. Można do nie dojechać mostem ze stałego lądu. Można na niej uprawiać sporty wodne,w tym nurkowanie, ale i szukać ucieczki od masowej turystyki, „gdyż wyspa zachowała w wielu miejscach swój prawdziwie tradycyjny grecki charakter”. Rodzinom z dziećmi spodoba się, że plaże mają łagodne zejście do wody.

Pierwszy lot na Eubeę Rainbow zaplanował na 25 maja przyszłego roku. Samoloty będą latać z Katowic i Warszawy. Większość oferowanych hoteli mieści się przy plaży albo blisko niej.

Wyspę zobaczą też uczestnicy trzech wycieczek objazdowych W programie oprócz niej: Ateny, Delfy, Mykeny, Meteory, Lefkada, „smocze domy”.



Do Tabarki Rainbow zorganizuje wyloty z Warszawy i Katowic, a pierwszy samolot poleci tam 2 czerwca 2025 roku. Klienci mogą wybierać w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych, położonych przy plaży, ze śniadaniami i obiadokolacjami albo all inclusive. „Tabarka zachwyca swoim malowniczym położeniem – z jednej strony widok na góry, z drugiej szerokie i piaszczyste plaże z białym piaskiem oraz bujna roślinność”. Touroperator zapewnia, że tam też można nurkować i dodatkowo grać w golfa. A jeśli ktoś chce zwiedzać, powinien wykupić wycieczkę objazdową po Tunezji i sąsiedniej Algierii.