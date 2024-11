Sebastian Ebel poprowadzi TUI przez kolejne cztery lata

Sebastian Ebel wprowadził Grupę TUI w kolejną fazę rozwoju, twierdzi przewodniczący rady nadzorczej, a to powód, by przedłużyć mu umowę na kolejną kadencję. Taką samą decyzję władze grupy podjęły w stosunku do Mathiasa Kiepa, dyrektora handlowego koncernu.