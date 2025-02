Elkie Pupek ma duże doświadczenie w branży turystycznej. Przez ostanie półtora roku była menedżerem marketingu w sieci hoteli Marriott International w Polsce, a wcześniej prawie trzy lata pracowała, również na polskim rynku, dla Dubai Tourism.

„Jej specjalizacja obejmuje sprzedaż, budowanie strategicznych partnerstw i rozwój rynku. Skutecznie realizowała inicjatywy zwiększające rozpoznawalność destynacji oraz wzmacniające relacje z kluczowymi graczami w branży” - czytamy w komunikacie biura podróży.

TOP Touristik jest jednym z czołowych (w pierwszej 20. pod względem obrotów) polskich touroperatorów, organizujących wyjazdy do krajów basenu Morza Śródziemnego i do krajów egzotycznych, w tym szczególnie do Dubaju. Specjalizuje się w ofertach pakietowanych dynamicznie. W 2023 roku jego obroty wyniosły 60,8 miliona złotych.

- Polski rynek ma ogromny potencjał, cieszę się więc, że będę mogła wykorzystać moje doświadczenie we wspieraniu rozwoju TOP Touristik i otwierać przed nim nowe możliwości – mówi cytowana w komunikacie Elkie Pupek.