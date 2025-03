Najlepsze hotele z oferty Corala Travel nagrodzone. Turcja bezkonkurencyjna

W samej Europie obsłużyła w 2023 roku 1,6 miliona turystów, co dało 25 procent wzrostu na rynku europejskim.

Czytaj więcej Biura Podróży Coral Travel świętował dobry sezon. Najlepszych sprzedawców nagrodził podczas gali Każdego roku wszystkie biura podróży z grupy Coral Travel zapraszają najlepszych partnerów biznesowych, by podziękować im za kolejny rok współpracy i nagrodzić sukcesy podczas Gali Starway. Tegoroczna polska edycja imprezy, Starway 2024, odbywała się od 9 do 16 października w Turcji w regionie Belek.

Plan Corala Travel na 2025 rok: 4 miliony sprzedanych wycieczek

Jak ujawnił Çavdıra, Coral Travel Group planuje w tym roku zwiększyć sprzedaż wycieczek i osiągnąć liczbę 4 milionów klientów, w tym 2,3 miliona w Europie.Miałoby to być 1,9 miliona wysłanych do Turcji, 850 tysięcy do Egiptu, 200 tysięcy do Grecji, 200 tysięcy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tyle samo do Hiszpanii, 80 tysięcy do Tunezji, a 70 tysięcy do Tajlandii. „Kontynuując działalność w 90 kierunkach wakacyjnych w 40 krajach, Grupa ma na celu zwiększenie liczby obsługiwanych turystów o 19 procent.

Çavdır w wystąpieniu przybliżył też plany rozwoju regionu DACH (Niemcy,Austria, Szwajcaria i Holandia), za który odpowiada. „Podkreślił, że wykorzystując doświadczenie i siłę marek Coral Travel/Ferien Touristik, oferta grupy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii odpowiada na wszelkiego rodzaju potrzeby wakacyjne, pozyskując profesjonalnie przeszkolone zasoby ludzkie” – czytamy w komunikacie touroperatora.

Klienci Corala Travel głosowali na hotele ankietami

Jeden z założycieli i prezes Corala Travel, Ayhan Bektaş, zapewniał zebranych, że jego firma rozwija się dzięki dostosowaniu do zmieniającej się sytuacji, innowacyjnym produktom i usługom oraz przestrzeganiu zasady zrównoważonej turystyki, „która jest jedną z najważniejszych zasad naszej Grupy”. Podkreślał, że Coral Travel wielką wagę przywiązuje do transformacji cyfrowej, zasobów ludzkich i jakości usług.

Do zgromadzonych hotelarzy, touroperatorów i dziennikarzy przemówili podczas ceremonii też ambasador Światowej Organizacji Turystyki Michael Frenzel i prezeska i dyrektorka generalna Światowej Rady Podróży i Turystyki Julia Simpson.