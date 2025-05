W sto dni dookoła świata... koleją. Biuro podróży oferuje wycieczkę za pół miliona złotych

Brytyjski touroperator Adventures by Train ogłosił, że przygotowuje na przyszły rok wycieczkę koleją przez trzy kontynenty. Reklamuje ją jako „bezproblemową podróż bez lotów” na pokładach luksusowych pociągów, między innymi panoramicznych w Szwajcarii i Austrii, Orient Expressu z Paryża do Stambułu, japońskiego Shinkansenu czy amerykańskiego California Zephyr. Jej częścią są także przeprawy promami i statkami.

15 krajów na trasie pociągu dookoła świata

Na trasie wycieczki znalazło się 15 krajów: Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Chiny, Japonia, Kanada i Stany Zjednoczone.

Wycieczka rozpoczyna się na stacji kolejowej London St Pancras International, skąd turyści udadzą się do Southampton na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii i dalej do Paryża, przez Alpy Szwajcarskie do Zurychu i Wiednia, a następnie do Sofii, Stambułu, Ankary, Tbilisi i Baku. Tu czeka ich pierwszy rejs - przez Morze Kaspijskie do Aktau, skąd udadzą się do Xian i Szanghaju, a następnie nocnym rejsem do japońskiej Osaki. Japońska część podróży obejmuje także wycieczki do Kioto, Hiroszimy i Tokio. Kolejnym punktem programu jest 23-dniowy rejs do Vancouver. Ostatni etap podróży to Stany Zjednoczone, w tym Seattle, Góry Skaliste, Montana, Dakota Południowa, Chicago i Nowy Jork. Wycieczka kończy się siedmiodniowym transatlantyckim rejsem na pokładzie statku Queen Mary 2 z powrotem do Southampton.

Luksusowa podróż za ponad pół miliona złotych

W programie znalazły się także wycieczki fakultatywne i lokalne atrakcje, takie jak koncert muzyki klasycznej w Wiedniu, warsztaty marmurkowania w Stambule, degustacja win w gruzińskiej Kachetii, ceremonia parzenia herbaty w Japonii czy zwiedzanie Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.