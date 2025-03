Nadjeżdżają pociągi dla seniorów - z karaoke, grą w madżonga i gabinetem lekarskim

Seniorzy siłą chińskiej gospodarki

Jak mówi redaktor naczelny „Tourism Tribune” Zhang Lingyun, cytowany przez globaltimes.cn, pociągi turystyczne z dostosowanymi usługami to dla osób starszych nie tylko środek transportu, ale także nowy styl podróżowania, w dodatku napędzający rozwój wielu branż powiązanych z turystyką. Osoby starsze, zwłaszcza emeryci, mają zarówno czas na podróże, jak i zasoby finansowe.

Jednocześnie pociągi turystyczne pomagają promować miejsca docelowe, zwłaszcza małe miasteczka i wioski, preferowane przez seniorów.

Według najnowszych danych średnia długość życia w Chinach osiągnęła 78,6 lat. Prognozy mówią, w roku 2035 liczba osób w wieku 60 lat i więcej przekroczy 400 milionów (to ponad 30 procent całej populacji).

Potencjał „srebrnej gospodarki” jest znaczny - obecnie wycenia się ją na 7 bilionów juanów (około 976 miliardów dolarów), co stanowi około 6 procent PKB Chin. Szacuje się, że do 2035 roku jej wartość wzrośnie do 30 bilionów juanów (10 procent PKB). Turystyka jest kluczową i najdynamiczniej rosnącą gałęzią tej gospodarki.

Według Chińskiego Narodowego Komitetu ds. Starzenia (China National Committee on Aging) do 2023 roku starsi Chińczycy zgromadzili majątek o łącznej wartości 78,4 biliona juanów.