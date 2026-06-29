ITB Berlin 2027 odbędą się od 16 do 18 marca. Organizatorzy podkreślają, że jednorazowa zmiana terminu (zwykle targi odbywały się na początku marca) została wprowadzona z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych. Dzięki temu wystawcy i odwiedzający wyznający islam będą mogli świętować Id al-Fitr, czyli zakończenie ramadanu, a następnie uczestniczyć we wszystkich dniach targów.

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Decyzja ma wymiar symboliczny. Jak podkreślają organizatorzy, potwierdza ona status ITB Berlin jako globalnej platformy, która nie tylko odzwierciedla różnorodność światowej branży turystycznej, ale także aktywnie ją wspiera.

ITB Berlin 2027 z nowym hasłem przewodnim

Równocześnie rozpoczęła się kampania promująca przyszłoroczną edycję wydarzenia. ITB Berlin będą reklamowane pod hasłem „Travel & Tourism in Motion” („Podróże i turystyka w ruchu”). Za przygotowanie kampanii odpowiada międzynarodowa agencja komunikacyjna Rupp.

Nowa koncepcja ma pokazać turystykę jako branżę nieustannie się zmieniającą. Organizatorzy zwracają uwagę na przeobrażenia zachodzące na rynku podróży – od zmieniających się zachowań klientów, przez rozwój nowych form mobilności, po wpływ technologii, czynników gospodarczych i społecznych na funkcjonowanie rynku.

W ich ocenie rynki, kierunki i modele biznesowe stale ewoluują, tworząc nowe możliwości dla przyszłości podróży.

ITB Berlin chce być miejscem dialogu i inspiracji

Zarówno warstwa wizualna, jak i przekaz kampanii mają podkreślać różnorodność oraz dynamikę międzynarodowej branży turystycznej. W centrum pozostaje rola ITB Berlin jako miejsca spotkań przedstawicieli rynku.

To właśnie podczas targów spotykają się przedstawiciele firm, kierunków i organizacji turystycznych z całego świata. Dyskutują o nowych zjawiskach, analizują trendy i szukają inspiracji do tworzenia strategii na przyszłość.

– Turystyka to znacznie więcej niż samo podróżowanie. Jest motorem rozwoju gospodarczego, innowacji i międzynarodowej współpracy. Branża pozostaje w ciągłym ruchu, a ITB Berlin pokazuje tę dynamikę. To miejsce, w którym najważniejsi uczestnicy rynku spotykają się, by tworzyć nowe idee, analizować globalne trendy i współtworzyć przyszłość podróży – mówi dyrektor ITB Berlin Deborah Rothe.

W centrum kampanii ludzie tworzący światową turystykę

Jednym z najważniejszych elementów nowej kampanii jest odświeżona identyfikacja wizualna. Główny motyw powstał podczas tegorocznych targów ITB Berlin 2026. Wykorzystano w nim prawdziwych wystawców i odwiedzających, którzy reprezentują międzynarodową społeczność turystyczną.

Nowa grafika ma pokazywać różnorodność ludzi, pomysłów i perspektyw spotykających się podczas targów. Zdaniem organizatorów właśnie ta wielość doświadczeń sprawia, że berlińska impreza jest miejscem globalnego dialogu.

Każdy segment targów otrzyma również własną identyfikację wizualną z dopiskiem „in Motion”, nawiązującym do głównego hasła kampanii.

Firmy mogą już zgłaszać udział w ITB Berlin 2027

Rozpoczęła się także rejestracja wystawców. Organizatorzy zachęcają przedsiębiorstwa i kierunki do wcześniejszego zgłaszania udziału, podkreślając, że uczestnicy korzystający z oferty early booking mogą liczyć na korzystniejsze warunki oraz możliwość wyboru najlepszych lokalizacji stoisk.

Na stronie targów dostępne są już formularze zgłoszeniowe i podstawowe informacje dotyczące przyszłorocznej edycji.

Hasło „Travel & Tourism in Motion” ma odzwierciedlać zmiany, które w ostatnich latach coraz wyraźniej kształtują rynek podróży. Organizatorzy wskazują, że turystyka pozostaje jedną z najdynamiczniejszych gałęzi gospodarki, reagującą na zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne.

Według nich zdolność do ciągłego dostosowywania się do nowych warunków i tworzenia nowych modeli działania jest jedną z najważniejszych cech branży. Właśnie tę zdolność do nieustannego rozwoju i redefiniowania sposobów podróżowania ma symbolizować nowa kampania ITB Berlin 2027.