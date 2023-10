Hotele Motel One zaatakowane przez hakerów. Wyciekły dane klientów

Grupa hoteli Motel One działa od 2000 roku, ma siedzibę w Monachium. W sieci działa 90 hoteli w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Danii, Polsce, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także w USA.

„Grupa Motel One stała się celem ataku hakerskiego” – przyznaje firma w oświadczeniu, a sytucję tę opisuje Marken Systemy Antywirusowe. „Nieznani sprawcy przedostali się do wewnętrznych systemów operatora hotelu i najprawdopodobniej próbowali przeprowadzić tzw. atak ransomware”. Chodzi o atak polegający na umieszczeniu oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczytanie zapisanych w nim danych z żądaniem od ofiary ataku okupu za przywrócenie stanu pierwotnego.

Sieć tanich hoteli twierdzi, że „wpływ ataku został ograniczony do względnego minimum (...) dzięki szeroko zakrojonym środkom zapobiegawczym”. Dodaje, że operacje biznesowe nie były zagrożone.

„Do natychmiastowych działań należało zatrudnienie certyfikowanego dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa IT i współpraca z organami dochodzeniowymi i organami odpowiedzialnymi za ochronę danych” – napisano w oświadczeniu.

Grupa przyznaje, że hakerom udało się uzyskać dostęp do danych klientów, w tym nieokreślonej liczby adresów, i danych 150 kart kredytowych. „Posiadacze kart, których to dotyczy, zostali już osobiście poinformowani” – zauważa rzecznik sieci moteli.