Corendon przejmuje luksusowy hotel w Amsterdamie

Holenderska grupa Corendon, kojarzona dotychczas głównie z turystyką masową i segmentem all inclusive, w tym linią lotniczą operującą w Polsce, umacnia swoją obecność w segmencie premium. Spółka przejęła właśnie zarządzanie hotelem W Amsterdam – jedną z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości luksusowych w stolicy Holandii.

Publikacja: 20.03.2026 13:35

Foto: Marriott

Andrzej Pawluszek

Choć Corendon zarządza już obiektami pod szyldem Marriott International, w tym butikowym The College Hotel w Amsterdamie, przejęcie flagowego W wywołało w branży spore poruszenie. Jak podaje dziennik „De Telegraaf”, zgodnie z porozumieniem Corendon staje się franczyzobiorcą marki W. Oznacza to, że hotel zachowa tożsamość, podczas gdy za sterami operacyjnymi stanie holenderski potentat.

–  W Amsterdam to wiodący hotel lifestylowy w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu miasta – mówi gazecie prezes Corendona Atilay Uslu. Zapowiada on, że zespół pracowników pozostanie bez zmian, a kluczowym elementem nowej strategii będzie poprawa wyników finansowych. Corendon planuje wnieść do obiektu swoje „pragmatyczne zarządzanie” i efektywność operacyjną, zachowując jednocześnie ekstrawagancki sznyt, z którego słynie marka W. 

Yildiray Karaer, współwłaściciel i prezes Corendon Airlines
Linie Lotnicze
Z Polski do Hurghady – Corendon Airlines zapowiada nowe połączenie

Problemy poprzedniego operatora otworzyły drogę do przejęcia

Kulisy tej zmiany wiążą się z problemami poprzedniego operatora. Jak ujawnił dziennik „Financieele Dagblad”, przejęcie zarządzania było możliwe po tym, jak poprzednia firma prowadząca obiekt popadła w poważne zadłużenie. Zaległości z tytułu czynszu miały narastać do kwoty około 24 milionów euro. W lutym sąd wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia budynków hotelowych przez dotychczasowego najemcę, otwierając drogę grupie Corendon.

Mimo prawnych zawirowań wokół operatora, sam obiekt pozostaje jedną z najbardziej pożądanych nieruchomości w mieście. W Amsterdam to obiekt legenda, zlokalizowany tuż obok placu Dam i Pałacu Królewskiego. Hotel mieści się w dwóch historycznych budynkach: dawnej centrali telefonicznej KPN i dawnej siedzibie Kas Bank. Prestiż miejsca potwierdza nie tylko 238 luksusowych pokojów i apartamentów czy słynny basen na dachu, ale również restauracja z rekomendacją przewodnika Michelin.

Ekskluzywność ma jednak swoją cenę. Za nocleg dla dwóch osób w maju trzeba zapłacić minimum 350 euro. W weekendy stawki rosną do ponad 600 euro, a rezerwacja najbardziej luksusowych apartamentów to wydatek rzędu kilku tysięcy euro. 

Corendon Airlines podwajają ofertę w Polsce. Zapowiadają nową trasę wakacyjną
Linie Lotnicze
Corendon Airlines podwajają ofertę w Polsce. Zapowiadają nową trasę wakacyjną

Strategiczny zwrot Corendona w stronę segmentu premium

Ruch Corendona wpisuje się w szerszy trend europejskich grup turystycznych, które coraz częściej inwestują w segment premium, w którym marże są wyższe, a popyt bardziej odporny na wahania koniunktury. 

Wejście w segment lifestylowego luksusu w samym centrum europejskiej metropolii to wyraźny sygnał dywersyfikacji portfolio grupy. Eksperci wskazują, że ten ruch może trwale zmienić postrzeganie Corendona na rynku. Posiadanie tak prestiżowego adresu jak Spuistraat 175 podnosi rangę całej grupy i otwiera jej drzwi do najbardziej zamożnych turystów i segmentu biznesowego typu „premium lifestyle”.

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Spółka Kraków Airport Hotel i grupa Accor podpisały list intencyjny w sprawie budowy hotelu marki Tr
Hotele
Przy krakowskim lotnisku stanie drugi hotel. W Polsce działa tylko jeden tej marki
Od 1 lipca 2026 roku w Stuttgarcie będzie obowiązywać podatek od noclegów
Hotele
Stuttgart wprowadza podatek od noclegów. Liczy na milionowe wpływy do miejskiej kasy
Z powodu ataku hakerskiego program „Wiosna na Warmii i Mazurach” został tymczasowo wstrzymany, a wsz
Hotele
Warmińsko-mazurskie bony turystyczne unieważnione. Powodem atak hakerski
