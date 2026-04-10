Meliá Hotels International ogłosiła wejście na rynek tunezyjski, podpisując umowę z Management Hospitality Group (MHG) na zarządzanie pięcioma hotelami, donosi portal Hosteltur. Obiekty będą otwierane etapami d 2029 roku i mają działać pod różnymi markami grupy. Do 2039 roku sieć planuje zarządzać w Tunezji 3000 pokoi.

Pierwszy hotel z 307 pokojami, zostanie uruchomiony jeszcze w 2026 roku w nadmorskim mieście Mahdia i będzie działał pod marką Meliá Hotels & Resorts. Kolejne inwestycje zaplanowano na lata 2027–2029 w kluczowych miejscowościach turystycznych: Tabarka, Monastyr, Dżerba i Tunis.

Wszystkie obiekty będą miały charakter resortowy i będą działać pod markami Sol, Meliá Hotels & Resorts i Gran Meliá. Projekty są przeznaczone dla różnych segmentów klientów i mają podnieść standard oferty turystycznej w kraju.

Stare hotele dostosowane do nowych trendów i potrzeb

Model współpracy z MHG opiera się na repozycjonowaniu istniejących obiektów poprzez dostosowywanie ich do międzynarodowych standardów sieci. Celem jest zwiększenie ich rentowności i atrakcyjności, zwłaszcza dla turystów z Europy.

– Wejście do Tunezji to strategiczny krok w rozwoju w regionie Morza Śródziemnego i Afryki Północnej – podkreśla prezes Meliá Hotels International Gabriel Escarrer, cytowany przez portal. – Chcemy rozwijać kierunki o dużym potencjale, wnosząc nasze doświadczenie w podnoszeniu jakości i dostosowywaniu oferty do nowych trendów, jak zrównoważony rozwój i dywersyfikacja – dodaje.

Ekspansja grupy Meliá wpisuje się we wzrost znaczenia Tunezji jako kierunku turystycznego o znacznym potencjale i aspiracjach do przyciągania bardziej wymagających klientów.