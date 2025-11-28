Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce rosną dwa razy szybciej niż w Europie

W pierwszym półroczu 2025 roku z usług polskich kolei skorzystało 211,3 miliona pasażerów, to o 10,9 miliona (5,4 procent) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – informuje Urząd Transportu Kolejowego w komunikacie.

Wynik ten daje Polsce szóste miejsce w Europie pod względem liczby przewiezionych pasażerów, piąte pod względem wykonanej pracy przewozowej i 16. pod względem wskaźnika wykorzystania kolei.

– Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło pozytywne sygnały dla europejskiego rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W skali całego kontynentu odnotowaliśmy wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 2,5 procent oraz pracy przewozowej o 2,4 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku. Polska na tym tle prezentuje się jeszcze lepiej – wzrost liczby pasażerów o 5,4 procent i pracy przewozowej o 6 procent wskazuje, że nasza kolej pasażerska rozwija się w tempie ponad dwukrotnie szybszym niż europejska średnia – zauważa prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Niemiecka kolej ma najwięcej pasażerów

W pierwszym półroczu 2025 roku najwięcej pasażerów (ponad 1,4 miliarda) podróżowało koleją w Niemczech. W zestawieniu rok do roku wzrost liczby pasażerów kolei w tym kraju wyniósł 1,6 procent. Drugie miejsce zajęła Francja z wynikiem 661,6 miliona pasażerów (wzrost o 0,3 procent), a trzecie Włochy – 418,5 miliona (spadek o 2,3 procent).