Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce rosną dwa razy szybciej niż w Europie

W pierwszym półroczu 2025 roku polskimi kolejami podróżowało 211,3 miliona pasażerów
W pierwszym półroczu 2025 roku z usług polskich kolei skorzystało 211,3 miliona pasażerów, to o 10,9 miliona (5,4 procent) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – informuje Urząd Transportu Kolejowego w komunikacie.
Wynik ten daje Polsce szóste miejsce w Europie pod względem liczby przewiezionych pasażerów, piąte pod względem wykonanej pracy przewozowej i 16. pod względem wskaźnika wykorzystania kolei.
– Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło pozytywne sygnały dla europejskiego rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W skali całego kontynentu odnotowaliśmy wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 2,5 procent oraz pracy przewozowej o 2,4 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku. Polska na tym tle prezentuje się jeszcze lepiej – wzrost liczby pasażerów o 5,4 procent i pracy przewozowej o 6 procent wskazuje, że nasza kolej pasażerska rozwija się w tempie ponad dwukrotnie szybszym niż europejska średnia – zauważa prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.
W pierwszym półroczu 2025 roku najwięcej pasażerów (ponad 1,4 miliarda) podróżowało koleją w Niemczech. W zestawieniu rok do roku wzrost liczby pasażerów kolei w tym kraju wyniósł 1,6 procent. Drugie miejsce zajęła Francja z wynikiem 661,6 miliona pasażerów (wzrost o 0,3 procent), a trzecie Włochy – 418,5 miliona (spadek o 2,3 procent).
Najmniej pasażerów obsługuje kolej w krajach, które mają status kandydata do Unii Europejskiej: w Czarnogórze (366 tysięcy), Bośni i Hercegowinie (196 tysięcy) i Macedonii Północnej (108 tysięcy).
W sumie z przewozów pasażerskich w Europie skorzystało w pierwszych sześciu miesiącach 4,4 miliarda pasażerów (wzrost 2,5 procent).
Wzrost liczby pasażerów odnotowało 19 krajów, a spadki 11.
Największe wzrosty zanotowały Węgry (o 24,8 procent, z 142 milionów pasażerów do 177,1 miliona), Łotwa (o 12,5 procent, z 9 milionów do 10,2 miliona) i Słowenia (o 11,6 procent, z 7,9 miliona do 8,8 miliona).
Największe spadki zanotowały Turcja (o 14,7 procent, z 12,2 miliona pasażerów do 10,4 miliona), Bośnia i Hercegowina (o 12,9 procent, z 225 tysięcy do 196 tysięcy) i Czarnogóra (o 8,7 procent, z 401 tysięcy do 366 tysięcy).
W pierwszym półroczu najwięcej pracy przewozowej wykonały pociągi pasażerskie w Niemczech (ponad 54,3 miliarda pasażerokilometrów), na drugim miejscu znalazła się Francja (53,4 miliarda pasażerokilometrów), a na trzecim Włochy (27,3 miliarda pasażerokilometrów).
W Polsce praca przewozowa wykonana przez pociągi pasażerskie wyniosła prawie 14,2 miliarda pasażerokilometrów, czyli 6 procent więcej, licząc rok do roku. Wzrost pracy przewozowej w przewozach pasażerskich odnotowało 17 krajów, spadki – 13.
W poszczególnych krajach europejskich kolej jako środek transportu wykorzystywana jest w różnym zakresie. Podobnie jak rok wcześniej najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei uzyskała Szwajcaria – w pierwszym półroczu 2025 roku statystyczny mieszkaniec tego kraju korzystał z usług kolei co najmniej 29 razy. W Luksemburgu były to prawie 24 przejazdy, na Węgrzech niecałe 19 przejazdów. Przeciętny mieszkaniec Polski korzystał z usług kolei niemal sześć razy.
