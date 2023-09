Hiszpańska porcelana na pokładach LOT-u. „Pozwoli lepiej zaprezentować dania”

Wprowadzenie nowej porcelany w klasach biznes i ekonomicznej premium to kolejny etap kampanii „Kolekcja wysokich lotów”, w ramach której Polskie Linie Lotnicze LOT unowocześniają i odświeżają produkt pokładowy - wyjaśnia przewoźnik w komunikacie.

Nowa porcelana pojawiła się już w rejsach do Stanów Zjednoczonych i Kanady, w kolejnym etapie nastąpi wymiana zastawy na trasach do Azji oraz krótkodystansowych w klasie biznes.

Nową zastawę dostarczy hiszpański producent Kaelis Group. Została ona w całości zaprojektowana specjalnie dla PLL LOT. Dzięki nowoczesnej stylistyce pozwoli lepiej zaprezentować dania, podnieść satysfakcję i poziom doświadczeń ze spożywanych posiłków - podkreśla przewoźnik.

Zestaw składa się z 11 elementów: małego talerzyka na przystawkę, miseczki na sałatkę, dużego talerza na przystawkę, porcelanowej casseroli do podgrzewania, filiżanki do espresso, filiżanki do cappuccino, talerzyka na masło, kubka, podstawki, dużego talerza na danie główne oraz miski na zupę.