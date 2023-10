Kolejne linie lotnicze zawieszają rejsy do Izraela, ale jedna utrzymuje połączenia

Parę dni temu zagraniczne media informowały, że bilety lotnicze z Tel Awiwu do Londynu mocno podrożały, ale ciągle były dostępne. Teraz British Airways zawiesił połączenia po tym, jak jeden z samolotów został przekierowany ze względów bezpieczeństwa i musiał zawrócić na Heathrow - pisze brytyjski Travel Weekly. Przewoźnik podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest priorytetem, dlatego zdecydował się anulować połączenia do 14 października włącznie. Także Virgin Atlantic skasował jeden z dwóch rejsów realizowanych codziennie do 28 października, drugi zawiesił do 14 października.

Inni przewoźnicy latający do Tel Awiwu wstrzymali operacje wcześniej, w tym LOT, Wizz Air, Ryanair, easyJet, American Airlines, Emirates.

Z kolei niemiecka Lufthansa zawiesiła loty do Izraela do soboty włącznie, ale jak informuje agencja Reutera, w czwartek i piątek ma wykonać po cztery rejsy repatriacyjne po obywateli Niemiec oczekujących cały czas w Izraelu na powrót do domu. Przewoźnik nie chciał komentować tych doniesień, Reuter pozyskał je od źródeł bliskich niemieckiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Organizacja lotów to wynik negocjacji minister spraw zagranicznych Niemiec z Lufthansą.

Tymczasem izraelskie linie lotnicze El Al cały czas realizują połączenia z zagranicą. Pasażerowie obsługiwani są tylko w terminalu trzecim lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie.