Brytyjski rząd: Linie lotnicze mają lepiej informować pasażerów o ich prawach

W Wielkiej Brytanii niedługo rozpoczną się szkolne ferie jesienne. Dla Departamentu Transportu była to okazja, by opublikować dokument opisujący prawa pasażerów linii lotniczych - donosi portal Travel Weekly. Zawarte w nim informacje opisują, czego klienci mogą oczekiwać od przewoźników, agentów turystycznych, touroperatorów i lotnisk i co zrobić, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z planem.

Kiedy zwrot pieniędzy?

W dokumencie zaznaczono, że choć zasady kontroli bezpieczeństwa zmieniają się i będą się zmieniać w nadchodzącym czasie, to podróżni nadal muszą być przygotowani na to, by wyjmować urządzenia elektroniczne i płyny w niewielkich ilościach ze swojego bagażu. Nie zabrakło instrukcji, co robić, jeśli lot zostanie odwołany lub będzie opóźniony, kiedy zagubi się bagaż, autorzy nie zapomnieli też o prawach pasażerów z niepełnosprawnościami. Podpowiadają nawet, jak złożyć skargę, jeśli podróżny ma poczucie, że został potraktowany niesprawiedliwie.

Przewodnik daje również pogląd na to, czego należy oczekiwać w ramach podróży lotniczej na każdym jej etapie, co można przywieźć do Wielkiej Brytanii i jak poradzić sobie z przesiadkami.

Pasażerom przypomina się też, by regularnie sprawdzali komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące poszczególnych krajów, zanim kupią bilet, a także wyjaśnia, jakie zdarzenia mogą być uznane za nadzwyczajne i nieoczekiwane okoliczności i kiedy przysługuje zwrot pieniędzy.