"The Guardian" po ponad 20 latach usuwa list bin Ladena. Powodem zainteresowanie internautów

Brytyjski dziennik "The Guardian" w środę podjął decyzję o usunięcie ze swojej strony internetowej listu napisanego przez Osamę bin Ladena. Podjęto taki krok, gdy kilku TikTokerów zachęciło obserwujących do przeczytania przesłania przywódcy al-Kaidy. "List do Ameryki" stał się popularny w mediach społecznościowych.