Tanie bilety lotnicze? Naukowcy zweryfikowali sposoby ich zdobycia

– Mogę potwierdzić, że ceny rosną wraz ze zbliżaniem się wylotu – mówi Olivia Natan z wydziału marketingu w Haas School of Business Uniwersytetu Berkley, cytowana przez portal t3n. – Lepiej kupować bilety z wyprzedzeniem – dodaje.

Dla każdego ta sama cena

– Bilety lotnicze sprzedawane są przez globalne systemy dystrybucji, które zapewniają, że agent w Wichita ma tę samą ofertę, co klient siedzący w domu przed swoim komputerem – tłumaczy Natan. To wynika z porozumienia branżowego, które działa również w innych segmentach sektora turystyki. Wadą tego systemu jest to, że linie lotnicze mogą reagować na zmiany kosztów w niewielkim stopniu.

Ostatnio przewoźnicy eksperymentują z systemem ciągłego zarządzania (ang. continuous revenue management), w ramach którego na jeden lot ze stoma miejscami oferują sto różnych cen. Zdarza się jednak, że między poszczególnymi działami przewoźnika nie ma wystarczająco dobrej komunikacji i zespół ds. ustalania cen nie wie, jakie są oczekiwania działu planowania, wskutek czego wystawiają różne oferty.

Natan spodziewa się, że w przyszłości linie lotnicze będą wprowadzać dynamiczne ceny, ale na razie jeszcze to nie nastąpiło.