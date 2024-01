Linia lotnicza zawiozła dwie starsze turystki nie na tę wyspę, na którą chciały

Kiedy samolot podchodził do lądowania „nastąpiło zamieszanie”. - Powiedziałam stewardesie, że jesteśmy w złym samolocie, a ona wybuchnęła śmiechem. Nasze bilety były sprawdzane pięciokrotnie, nawet dwukrotnie przez stewardesę w samolocie. Dwóch pasażerów przyleciało z Bristolu na Minorkę, a Jet2 nawet nie wiedział, kto był w ich samolocie – dodaje Trestrail.

Co gorsza, bagaż emerytek poleciał właściwym samolotem i znalazł się na Majorce. Były w nim leki Wendy Russell.

Po kilku godzinach oczekiwania turystki przewieziono samolotem do Palmy na Majorce. Dotarły do hotelu 17 godzin od wyjścia z domu.

Linia lotnicza przeprasza i szkoli pracowników

Linia lotnicza przeprosiła je za ten incydent. Wskazała, że błąd popełniła działająca na lotnisku firma, która świadczy usługi pomocy. Kobietom w Bristolu zapewniono przejazd do gate'u wózkami inwalidzkimi Obsługa tej firmy pomogła im także wsiąść do autobusu, który zawiózł je do samolotu.

- Chcielibyśmy serdecznie przeprosić panie Trestrail i Russell za ten incydent – powiedział w rozmowie z „The Mirror” rzecznik linii lotniczej Jet2. - Jest to wyjątkowy, odosobniony przypadek, i chociaż nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa, oczywiście zbadaliśmy tę sprawę w trybie pilnym, w tym z zewnętrznym dostawcą pomocy specjalnej. Możemy potwierdzić, że klientki prawidłowo przeszły kontrolę bezpieczeństwa, a ich bagaż również został prawidłowo sprawdzony. Mimo to po tych kontrolach klientki zostały zabrane do niewłaściwego samolotu, za co odpowiada firma świadcząca pomoc specjalną na lotnisku. Niestety, po wejściu na pokład samolotu nie rozpoznano nieprawidłowego miejsca docelowego na ich kartach pokładowych. Przepraszamy za to przeoczenie, które wynikało z błędu ludzkiego — wyjaśniał rzecznik.