Aresztowania na lotnisku na Teneryfie. Złodzieje okradali bagaże turystów

Managing up, czyli zarządzanie relacjami z szefem - trend, który warto znać

Zjawisko managing up nie doczekało się w Polsce rzetelnych publikacji ani badań. Z kolei źródła zagraniczne niejednokrotnie wyjaśniają je błędnie, sugerując, że mamy do czynienia z trendem odwracania perspektywy w zarządzaniu zespołami i przejmowania przez pracowników obowiązków szefa. Jak jest naprawdę i co kryje się za tym terminem? Wyjaśnia psycholog zarządzania dr Kinga Padzik z Uniwersytetu SWPS, ekspertka w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy.