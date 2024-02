Linia lotnicza do wprowadzonego w błąd pasażera: To nie my, to nasz chatbot

Air Canada muszą zapłacić odszkodowanie klientowi, którego w błąd wprowadził jej internetowy robot. Co dziwne, linia lotnicza próbowała wykręcić się od odpowiedzialności, zwalając winę... właśnie na bota.



Aktualizacja: 17.02.2024 23:56 Publikacja: 17.02.2024 19:00