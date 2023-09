Sztuczna inteligencja w turystyce? Wymaga uregulowania i zmniejszenia szkodliwości

Dyrektor ds. technologicznych w TUI, Pieter Jordaan, wskazuje na zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - pisze brytyjski portal Travel Weekly. Jak mówi, technologia nie ma bazy prawdziwych informacji, a to oznacza, że odpowiedzi, których udziela, mogą być nieprawdziwe. – Internet odzwierciedla uprzedzenia ludzi, a technologia, która na nich się uczy, to przekazuje – wskazuje.

Jego zdaniem dojdzie do prawniczych i politycznych bojów w zakresie wykorzystania narzędzi typu ChatGPT. – Na razie nie ma transparentności w odniesieniu do dużych modeli językowych. Na ten moment nie można wysyłać informacji do tych modeli, jeśli chce się pracować na własnych danych i jednocześnie zachować bezpieczeństwo – argumentuje.

Jordaan uważa, że z perspektywy prawnej ważne będzie pokazanie, na jakich danych systemy się uczą. Przepisy pozwolą albo zabronią przedsiębiorcom korzystania z nich – on sam obawia się, że prawnicy mogą zatrzymać rozwój tych narzędzi. Dlatego potrzebne są regulacje na pewnym poziomie, by zapewnić korzystanie ze sztucznej inteligencji w przejrzysty sposób. Bardzo ważne będzie kontrolowanie bezpieczeństwa i ochrony danych. – Potrzebujemy transparentności, otwartości i swobody działania – mówi.

W kontekście sztucznej inteligencji nie można zapominać o problemie ochrony środowiska naturalnego. Uczenie dużych modeli językowych pochłania ogromne ilości energii. Trzeba więc znaleźć sposoby obniżenia tych kosztów.