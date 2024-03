LOT lata już do Uzbekistanu. "Kierunek z naszej strategii"

LOT liczy na pasażerów z Uzbekistanu

– Uzbekistan to jeden z najbardziej intrygujących krajów świata, który ma wiele do zaoferowania pasażerom z Polski i Europy. Atrakcje Jedwabnego Szlaku, legendarne zabytki Samarkandy, Chiwy czy Buchary to kolejne unikatowe punkty na podróżniczej mapie świata, dostępne w siatce połączeń LOT-u - mówił Fijoł. - Jestem przekonany, że możliwość komfortowego dotarcia do serca Azji Centralnej na pokładach naszych samolotów stworzy potencjał dla dalszego rozwoju turystyki i współpracy gospodarczej między Polską a Uzbekistanem. Nasze połączenie uruchomiliśmy również z myślą o obywatelach Uzbekistanu. Z Lotniska Chopina, które stanowi wygodny punkt przesiadkowy, podróżujący z Taszkentu mogą dotrzeć do blisko 80 miast w Europie, czy Ameryce Północnej, dostępnych w naszej siatce połączeń – dodał.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli 45 państw (w tym Polski) w 2019 roku przyniosło znaczący wzrost liczby obcokrajowców przybywających do Taszkentu i innych miast Uzbekistanu – z 2,7 miliona w 2017 roku do 5 milionów w 2023 roku - informuje LOT w komunikacie. "Z nowoczesnymi kompleksami hotelowymi oraz koleją szybkich prędkości łączącą największe miasta, Uzbekistan znajduje się w czołówce państw o najdynamiczniej rozwijającym się przemyśle turystycznym według Światowej Organizacji Turystyki. Strategia 'Uzbekistan 2030' zakłada zwiększenie liczby turystów zagranicznych do 15 milionów".

Taszkent jest trzecim w ostatnich miesiącach kierunkiem otwieranym przez LOT w ramach realizowania strategii, po Atenach i Rijadzie.