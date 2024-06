Linie lotnicze ukarane za doliczanie opłat za bagaż podręczny. "Historyczna decyzja"

Czytaj więcej Linie Lotnicze Niemiecki rząd podnosi podatek. "Rodzin nie będzie stać na wakacje" Od maja w Niemczech obowiązywać będzie nowa stawka podatku za przeloty. Zmiana, w zależności od trasy, wyniesie od kilku do kilkunastu euro za osobę - pisze portal branży turystycznej Reise vor-9.

Pasażerowie skarżą się na opłaty w samolotach

Skargi z powodu praktyk linii lotniczych pojawiły się po tym, jak wielu przewoźników niskokosztowych zaostrzyło zasady przewozu bagażu podręcznego. Zdaniem Hiszpanii jest to niezgodne z prawem, ponieważ usługi, które zazwyczaj były wliczone w cenę biletu, teraz są wyłączane i przedstawiane na rachunku oddzielnie. Problemem jest również to, że przewoźnicy lotniczy w swoich reklamach odnoszą się tylko do ceny sprzed doliczenia usług dodatkowych. To pozwala lepiej im się pozycjonować w internetowych wyszukiwarkach.

Wnioski o ukaranie linii dotyczyły też innych praktyk, na przykład pobierania pieniędzy za zarezerwowanie miejsc w samolocie, szczególnie od osób, które muszą towarzyszyć innym podróżnym – małoletnim lub niepełnosprawnym.

Teraz przewoźnicy będą mogli odwołać się od decyzji ministerstwa, a ALA nie wyklucza podjęcia kroków prawnych.